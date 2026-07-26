Lepota i Moda
Alo!

Lepota i Moda

Jeste li nosile mamine cipele kao devojčice? Uspomena iz detinjstva je trend ove godine, pogledajte ovo
Shutterstock | Natthawon Chaosakun/Shutterstock
Nostalgija

Jeste li nosile mamine cipele kao devojčice? Uspomena iz detinjstva je trend ove godine, pogledajte ovo

15:28 | 0
Prozivali sve ljude jer nose tzv. vašarske naočare, a one se sada vratile u modu: 2000ih su bile tip-top, a onda proglašene "modnim sunovratom"
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Petreieva Olena
Modiranje

Prozivali sve ljude jer nose tzv. vašarske naočare, a one se sada vratile u modu: 2000ih su bile tip-top, a onda proglašene "modnim sunovratom"

12:59 | 0
Ovoj frizuri morska vlaga ne može ništa: Pravi se bez fena i figara, a izgleda kao iz salona!
Foto: Shutterstock | New Africa
trend

Ovoj frizuri morska vlaga ne može ništa: Pravi se bez fena i figara, a izgleda kao iz salona!

12:15 | 0
Ma kakve farmerke i patike: Uparite ih sa ovom obućom i biće kao bombona, elegantna i originalna kombinacija
Foto: AP | AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Top!

Ma kakve farmerke i patike: Uparite ih sa ovom obućom i biće kao bombona, elegantna i originalna kombinacija

10:45 | 0
Neće biti samo jedna linija, ovo ih preoblikuje skroz: 1 trik koji obrvama daje gustinu, izgledaće savršeno uredno
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Massimo Parisi
Save

Neće biti samo jedna linija, ovo ih preoblikuje skroz: 1 trik koji obrvama daje gustinu, izgledaće savršeno uredno

18:30 | 0
U Srbiji opšta pomama za ovom haljinom: Sakriva stomak, izdužuje figuru, a može da se nađe i za 3.000 dinara
Naj žena/AI Ilustracija
MODA

U Srbiji opšta pomama za ovom haljinom: Sakriva stomak, izdužuje figuru, a može da se nađe i za 3.000 dinara

12:33 | 0
Koža će vam biti zahvalna ako ovu jednu naviku uvedete pre spavanja: Ne košta ništa, a pravi veliku razliku
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Tonuka Stock
Nega

Koža će vam biti zahvalna ako ovu jednu naviku uvedete pre spavanja: Ne košta ništa, a pravi veliku razliku

09:28 | 0
Sarina baka (90) ima lice skoro kao ona, zategnuto, a ništa skupo ne koristi: Ovo je njena rutina koju primenjuje godinama
Foto: Printscreen | Printscreen/Instagram/sarahpalmyra
Nega

Sarina baka (90) ima lice skoro kao ona, zategnuto, a ništa skupo ne koristi: Ovo je njena rutina koju primenjuje godinama

20:58 | 0
Kako devojke kod kuće izvlače sebi pramenove: Žene koriste jedan trik za posvetljivanje koji uopšte ne oštećuje kosu
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Sophie Hartmann
Trikovi

Kako devojke kod kuće izvlače sebi pramenove: Žene koriste jedan trik za posvetljivanje koji uopšte ne oštećuje kosu

20:27 | 0
Nema tanka, gusta, ova frizura pravi neslućeni volumen: Svi će se šišati i fenirati ovako od septembra, frizerke imaju da padnu s nogu
Shutterstock | oatawa/Shutterstock
Modiranje

Nema tanka, gusta, ova frizura pravi neslućeni volumen: Svi će se šišati i fenirati ovako od septembra, frizerke imaju da padnu s nogu

19:00 | 0
Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim
Foto: Shutterstock | Inside Creative House
recept

Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim

15:24 | 0
Prošlo vreme kratkih majica: Ovog leta su u modi komotniji modeli, donosimo kombinacije kojima nema mane
Foto: Profimedia | Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia
Trend

Prošlo vreme kratkih majica: Ovog leta su u modi komotniji modeli, donosimo kombinacije kojima nema mane

09:01 | 0
Kako da kupaći preživi leto? Sledite ova 4 proverena saveta, nećete kupovati novi sledeće sezone
Shutterstock | Liami/Shutterstock
Održavanje

Kako da kupaći preživi leto? Sledite ova 4 proverena saveta, nećete kupovati novi sledeće sezone

15:59 | 0
Bićete glavni ovog leta: Zbog jednog detalja će sve oči biti uprte u vas, evo kako se nosi
Foto: Shutterstock | Maria Markevich
Trend

Bićete glavni ovog leta: Zbog jednog detalja će sve oči biti uprte u vas, evo kako se nosi

15:00 | 0
Prestanite ovako da nanosite masku za kosu! Zato ne dobijate sjaj i mekoću kao u salonu
Foto: Shutterstock | puhhha/Shutterstock
A kako je vi nanosite?

Prestanite ovako da nanosite masku za kosu! Zato ne dobijate sjaj i mekoću kao u salonu

20:18 | 0
Ovo je najpoželjnija nijansa plave: Beograđanke masovno traže isti izgled kao Bela Hadid
Foto: Profimedia | Profimedia
Sunrise blonde

Ovo je najpoželjnija nijansa plave: Beograđanke masovno traže isti izgled kao Bela Hadid

17:55 | 0
Elegantna i lepršava haljina: Stilu kraljice Leticije nema mane, ovi detalji su šlag na torti
Foto: Profimedia | R. SMITH / Sipa Press / Profimedia
Šik!

Elegantna i lepršava haljina: Stilu kraljice Leticije nema mane, ovi detalji su šlag na torti

16:54 | 0
Georgina na sebi nosi 50.000 evra, a nije se okitila kao seoska mlada! Ovaj detalj vredi bogatstvo i svi samo gledaju u njega
Profimedia
SKUPO!

Georgina na sebi nosi 50.000 evra, a nije se okitila kao seoska mlada! Ovaj detalj vredi bogatstvo i svi samo gledaju u njega

15:09 | 0
Prava letnja nijansa: Postala je hit leta 2026. godine, san je snova za kombinovanje
Shutterstock | Jaroslav Monchak/Shutterstock
Moda

Prava letnja nijansa: Postala je hit leta 2026. godine, san je snova za kombinovanje

12:42 | 0
Ovo je najtraženija haljina! Ne skida je ni Ana Ivanović, košta 700 evra, a krojačica može da je sašije za 3.000 dinara
Foto: Printscreen | Instagram/anaivanovic
ELEGANTNO!

Ovo je najtraženija haljina! Ne skida je ni Ana Ivanović, košta 700 evra, a krojačica može da je sašije za 3.000 dinara

10:54 | 0
Ne bacajte pare na novu odeću: Ovaj detalj učini da izgledate potpuno drugačije, imaćete skroz nove kombinacije
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Modiranje

Ne bacajte pare na novu odeću: Ovaj detalj učini da izgledate potpuno drugačije, imaćete skroz nove kombinacije

09:39 | 0
Najtraženija letnja frizura: Svima lepo stoji, dodaje volumen, lako se održava!
Foto: Shutterstock | hedgehog94
hit leta

Najtraženija letnja frizura: Svima lepo stoji, dodaje volumen, lako se održava!

18:39 | 0
Supermoderne ili fuj, tanka je linija? Kako su jedne cipele podelile modne znalce, a šta kažete vi?
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Stil

Supermoderne ili fuj, tanka je linija? Kako su jedne cipele podelile modne znalce, a šta kažete vi?

16:35 | 0
Tražite najbolji SPF? Evo šta treba da znate pre nego što date silne pare na kremu za sunčanje
Shutterstock | BearFotos/Shutterstock
Zaštita

Tražite najbolji SPF? Evo šta treba da znate pre nego što date silne pare na kremu za sunčanje

13:21 | 0
Stigla je nova kraljica pedikira: Ova boja je zamenila crvenu
Foto: Shutterstock | Sunny studio/Shutterstock
Najtraženija boja

Stigla je nova kraljica pedikira: Ova boja je zamenila crvenu

13:03 | 0
Zemljani tonovi su prošlost, nastupa ova nijansa: Boja senke za oči koja je zaludela žene, kod šminkera samo nju traže
Foto: Shutterstock | KELENY/Shutterstock
Stil

Zemljani tonovi su prošlost, nastupa ova nijansa: Boja senke za oči koja je zaludela žene, kod šminkera samo nju traže

12:30 | 0
Ko je muškarac zbog koga ženama bukvalno padaju vilice kad ga vide? Zovu ga Maestro, izgleda kao hodajući greh, a njegov osmeh hipnotiše!
Foto: Printscreen | Instagram/maestrojeanderome
MA, BRUTALAN JE :)

Ko je muškarac zbog koga ženama bukvalno padaju vilice kad ga vide? Zovu ga Maestro, izgleda kao hodajući greh, a njegov osmeh hipnotiše!

09:59 | 0
Ako vam se garderoba brzo izgužva, možda je problem u načinu na koji je odlažete: Kod 1 stvari svi greše
Foto: Shutterstock | Shutterstock/years44
Pažnja!

Ako vam se garderoba brzo izgužva, možda je problem u načinu na koji je odlažete: Kod 1 stvari svi greše

08:22 | 0
Tufne postale demode: Srpkinje znaju da je ovo trenutno najlepši dezen, sve je samo ne dosadan
Foto: Profimedia | IPA / Sipa Press / Profimedia
Trend

Tufne postale demode: Srpkinje znaju da je ovo trenutno najlepši dezen, sve je samo ne dosadan

17:51 | 0
Ove torbe su hit leta! Nose se od plaže do elegantnog restorana i idu uz sve
Foto: Shutterstock | Giorgio Rossi
trend

Ove torbe su hit leta! Nose se od plaže do elegantnog restorana i idu uz sve

16:48 | 0
Napravite kremu za sunčanje SPF 40: Recept koji sve žene dele ovog leta!
Foto: Shutterstock | fast-stock
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Napravite kremu za sunčanje SPF 40: Recept koji sve žene dele ovog leta!

15:58 | 0

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13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
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14:28 | 0
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15:30 | 0