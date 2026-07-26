Lepota i Moda
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Lepota i Moda
Shutterstock | Natthawon Chaosakun/Shutterstock
Nostalgija
Jeste li nosile mamine cipele kao devojčice? Uspomena iz detinjstva je trend ove godine, pogledajte ovo
15:28
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Petreieva Olena
Modiranje
Prozivali sve ljude jer nose tzv. vašarske naočare, a one se sada vratile u modu: 2000ih su bile tip-top, a onda proglašene "modnim sunovratom"
12:59
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0
Foto: Shutterstock | New Africa
trend
Ovoj frizuri morska vlaga ne može ništa: Pravi se bez fena i figara, a izgleda kao iz salona!
12:15
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0
Foto: AP | AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Top!
Ma kakve farmerke i patike: Uparite ih sa ovom obućom i biće kao bombona, elegantna i originalna kombinacija
10:45
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Massimo Parisi
Save
Neće biti samo jedna linija, ovo ih preoblikuje skroz: 1 trik koji obrvama daje gustinu, izgledaće savršeno uredno
18:30
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Naj žena/AI Ilustracija
MODA
U Srbiji opšta pomama za ovom haljinom: Sakriva stomak, izdužuje figuru, a može da se nađe i za 3.000 dinara
12:33
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Foto: Shutterstock | Shutterstock/Tonuka Stock
Nega
Koža će vam biti zahvalna ako ovu jednu naviku uvedete pre spavanja: Ne košta ništa, a pravi veliku razliku
09:28
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Foto: Printscreen | Printscreen/Instagram/sarahpalmyra
Nega
Sarina baka (90) ima lice skoro kao ona, zategnuto, a ništa skupo ne koristi: Ovo je njena rutina koju primenjuje godinama
20:58
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Sophie Hartmann
Trikovi
Kako devojke kod kuće izvlače sebi pramenove: Žene koriste jedan trik za posvetljivanje koji uopšte ne oštećuje kosu
20:27
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Shutterstock | oatawa/Shutterstock
Modiranje
Nema tanka, gusta, ova frizura pravi neslućeni volumen: Svi će se šišati i fenirati ovako od septembra, frizerke imaju da padnu s nogu
19:00
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Foto: Shutterstock | Inside Creative House
recept
Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim
15:24
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Foto: Profimedia | Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia
Trend
Prošlo vreme kratkih majica: Ovog leta su u modi komotniji modeli, donosimo kombinacije kojima nema mane
09:01
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0
Shutterstock | Liami/Shutterstock
Održavanje
Kako da kupaći preživi leto? Sledite ova 4 proverena saveta, nećete kupovati novi sledeće sezone
15:59
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0
Foto: Shutterstock | Maria Markevich
Trend
Bićete glavni ovog leta: Zbog jednog detalja će sve oči biti uprte u vas, evo kako se nosi
15:00
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Foto: Shutterstock | puhhha/Shutterstock
A kako je vi nanosite?
Prestanite ovako da nanosite masku za kosu! Zato ne dobijate sjaj i mekoću kao u salonu
20:18
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Sunrise blonde
Ovo je najpoželjnija nijansa plave: Beograđanke masovno traže isti izgled kao Bela Hadid
17:55
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Foto: Profimedia | R. SMITH / Sipa Press / Profimedia
Šik!
Elegantna i lepršava haljina: Stilu kraljice Leticije nema mane, ovi detalji su šlag na torti
16:54
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Profimedia
SKUPO!
Georgina na sebi nosi 50.000 evra, a nije se okitila kao seoska mlada! Ovaj detalj vredi bogatstvo i svi samo gledaju u njega
15:09
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Shutterstock | Jaroslav Monchak/Shutterstock
Moda
Prava letnja nijansa: Postala je hit leta 2026. godine, san je snova za kombinovanje
12:42
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0
Foto: Printscreen | Instagram/anaivanovic
ELEGANTNO!
Ovo je najtraženija haljina! Ne skida je ni Ana Ivanović, košta 700 evra, a krojačica može da je sašije za 3.000 dinara
10:54
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Modiranje
Ne bacajte pare na novu odeću: Ovaj detalj učini da izgledate potpuno drugačije, imaćete skroz nove kombinacije
09:39
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0
Foto: Shutterstock | hedgehog94
hit leta
Najtraženija letnja frizura: Svima lepo stoji, dodaje volumen, lako se održava!
18:39
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Stil
Supermoderne ili fuj, tanka je linija? Kako su jedne cipele podelile modne znalce, a šta kažete vi?
16:35
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0
Shutterstock | BearFotos/Shutterstock
Zaštita
Tražite najbolji SPF? Evo šta treba da znate pre nego što date silne pare na kremu za sunčanje
13:21
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Foto: Shutterstock | Sunny studio/Shutterstock
Najtraženija boja
Stigla je nova kraljica pedikira: Ova boja je zamenila crvenu
13:03
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0
Foto: Shutterstock | KELENY/Shutterstock
Stil
Zemljani tonovi su prošlost, nastupa ova nijansa: Boja senke za oči koja je zaludela žene, kod šminkera samo nju traže
12:30
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0
Foto: Printscreen | Instagram/maestrojeanderome
MA, BRUTALAN JE :)
Ko je muškarac zbog koga ženama bukvalno padaju vilice kad ga vide? Zovu ga Maestro, izgleda kao hodajući greh, a njegov osmeh hipnotiše!
09:59
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/years44
Pažnja!
Ako vam se garderoba brzo izgužva, možda je problem u načinu na koji je odlažete: Kod 1 stvari svi greše
08:22
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0
Foto: Profimedia | IPA / Sipa Press / Profimedia
Trend
Tufne postale demode: Srpkinje znaju da je ovo trenutno najlepši dezen, sve je samo ne dosadan
17:51
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0
Foto: Shutterstock | Giorgio Rossi
trend
Ove torbe su hit leta! Nose se od plaže do elegantnog restorana i idu uz sve
16:48
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0
Foto: Shutterstock | fast-stock
recept
Napravite kremu za sunčanje SPF 40: Recept koji sve žene dele ovog leta!
15:58
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DOM I SAVETI
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?
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08:40
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Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
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Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
14:28
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Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
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|
0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Petreieva Olena
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Prozivali sve ljude jer nose tzv. vašarske naočare, a one se sada vratile u modu: 2000ih su bile tip-top, a onda proglašene "modnim sunovratom"
12:59
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Foto: Shutterstock | New Africa
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Ovoj frizuri morska vlaga ne može ništa: Pravi se bez fena i figara, a izgleda kao iz salona!
12:15
|
0
Foto: AP | AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Ma kakve farmerke i patike: Uparite ih sa ovom obućom i biće kao bombona, elegantna i originalna kombinacija
10:45
|
0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Massimo Parisi
Save
Neće biti samo jedna linija, ovo ih preoblikuje skroz: 1 trik koji obrvama daje gustinu, izgledaće savršeno uredno
18:30
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0
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U Srbiji opšta pomama za ovom haljinom: Sakriva stomak, izdužuje figuru, a može da se nađe i za 3.000 dinara
12:33
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