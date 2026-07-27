Uz samo jedan jednostavan trik možete vizuelno da ih podignete, oblikujete i učinite da izgledaju mnogo gušće, a da pritom zadrže prirodan i uredan izgled.

Tajna je u pravilnom stilizovanju dlačica. Umesto da obrve češljate samo u stranu i pokušavate da ih popunite olovkom, prvo ih dobro zalizujte nagore pomoću gela za obrve ili proizvoda namenjenog za dugotrajno oblikovanje i fiksiranje dlačica.

Kada se dlačice podignu prema gore, obrve odmah dobijaju drugačiji oblik i vizuelno deluju punije. Ovaj trik posebno može da pomogne osobama sa tankim ili proređenim obrvama, jer se podizanjem dlačica otvara prostor i stvara utisak veće gustine.

Nakon što se gel osuši i obrve se učvrste, praznine se mogu vrlo nežno popuniti olovkom, senkom ili tankim markerom za obrve. Najbolji efekat postiže se kada se kratkim, tankim potezima imitiraju prirodne dlačice, umesto da se cela obrva iscrta jednom jakom linijom.

Na taj način obrve mogu da izgledaju znatno gušće, ali i dalje prirodno. Dlačice su podignute, oblik je uredniji, a pažljivim popunjavanjem dobija se efekat punijih obrva bez potrebe za trajnim tretmanima.

Važno je samo da se ne pretera sa proizvodom. Previše gela može da slepi dlačice i učini da obrve izgledaju neprirodno. Zato je najbolje početi sa manjom količinom, podići dlačice prema gore, a zatim lagano popuniti samo delove u kojima nedostaje gustina.

Ponekad je za potpuno drugačiji izgled obrva dovoljno promeniti način na koji ih češljate i stilizujete. Jedan proizvod i nekoliko preciznih poteza mogu tanke obrve vizuelno da transformišu u punije, podignute i savršeno uredne.