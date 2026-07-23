Mnogi ljudi nakon pranja samo slože odeću i odlože je u ormar, ali način na koji čuvate garderobu može značajno uticati na njen izgled.

Ako se odeća dugo ostavi u mašini nakon završetka pranja, može dobiti neprijatan miris i duboke nabore. Slično se može dogoditi i kada se previše stvari nagura u jednu fioku ili na jednu policu.

Odeća bi trebalo da ima dovoljno prostora da „diše“, posebno ako je od materijala koji lako upijaju vlagu. Majice i laganija garderoba mogu se uredno složiti, dok je pojedine komade bolje okačiti na vešalice.

Još jedan jednostavan trik jeste da pre odlaganja proverite da li je garderoba potpuno suva. Čak i mala količina vlage može doprineti stvaranju neprijatnog mirisa u zatvorenom ormaru.