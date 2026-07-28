Naočare sa obojenim staklima, koje su početkom 2000-ih bile nezaobilazan modni detalj, godinama su bile na lošem glasu. Toliko da su ih mnogi pogrdno nazivali "vašarskim naočarima", smatrajući ih simbolom neukusa. Danas je situacija potpuno drugačija. Isti model ponovo je osvojio modne piste, društvene mreže i ulice najvećih svetskih metropola.

Ako ste ih nekada nosili, verovatno se sećate da su bile gotovo svuda. Uski ramovi i stakla u roze, narandžastim, žutim ili plavim nijansama bili su zaštitni znak ranih dvehiljaditih, a među najvećim ljubiteljkama ovog trenda bila je Paris Hilton. Uz nju su ih nosile i brojne druge poznate dame tog vremena, pa su takve naočare postale sinonim za glamur i bezbrižan Y2K stil.

Međutim, kako su se modni trendovi promenili, isti modeli završili su na listama najvećih modnih promašaja. Mnogi su ih ismevali upravo zbog jarkih boja stakala i neobičnog oblika, a u jednom periodu gotovo da su mogli da se kupe samo na vašarima i tezgama. Zbog toga je nastao i izraz "vašarske naočare", kojim su se često podsmevali svima koji su ih i dalje nosili.

Ali moda ne zaboravlja. Poslednjih nekoliko sezona estetika ranih dvehiljaditih doživela je veliki povratak, a sa njom i ovi prepoznatljivi modeli. Ono što je do juče bilo predmet kritika danas se smatra jednim od najpoželjnijih aksesoara.

Posebnu pažnju izazvao je model koji je predstavila poznata italijanska modna kuća. Njihove uske naočare sa blago obojenim staklima vrlo brzo su postale omiljeni izbor modnih influenserki i poznatih ličnosti, a društvene mreže preplavljene su kombinacijama u kojima upravo one igraju glavnu ulogu.

Trend je pokazao da granica između "nemodernog" i "must-have" komada često traje svega nekoliko godina. Ono što je nekada izazivalo podsmeh danas se prodaje po vrtoglavim cenama i nosi uz najluksuznije modne kombinacije.

Zato, ako u fioci još uvek čuvate stare naočare sa roze ili žutim staklima, možda je pravo vreme da ih ponovo izvadite. Modni svet je još jednom dokazao da nikada ne treba prerano bacati stvari, jer ono što je juče bilo "vašarsko", danas je jedan od najvećih trendova godine.