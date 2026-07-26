U pitanju je kratki bob koji se fenira ka unutra, a upravo taj način stilizovanja daje kosi prepoznatljiv zaobljen oblik i vizuelno je čini mnogo gušćom. Frizura izgleda uredno, ženstveno i sofisticirano, a istovremeno ima dovoljno volumena da potpuno promeni izgled.

Kratki bob već je jedna od najtraženijih frizura, ali njegova verzija sa krajevima uvijenim ka unutra posebno privlači pažnju. Kada se kosa pravilno ošiša i isfenira, krajevi dobijaju oblik, dok se gornji deo podiže i stvara efekat punije kose.

Ovakva frizura posebno odgovara damama sa tankom kosom, jer pravilno šišanje i feniranje mogu učiniti da kosa izgleda znatno gušće. Umesto ravnih i beživotnih krajeva, bob dobija zaobljen oblik koji kosi daje strukturu i pokret.

Najveća prednost ove frizure jeste u tome što ne zahteva komplikovano stilizovanje. Uz okruglu četku i fen, krajevi se oblikuju ka unutra, čime se dobija elegantan izgled koji podseća na frizure iz zlatnog doba holivudskog glamura.

Bob može biti kraći do brade ili nešto duži, do vilice i vrata, u zavisnosti od oblika lica i teksture kose. Najvažnije je da krajevi budu uredno oblikovani, jer upravo oni daju prepoznatljiv volumen i zaobljenu siluetu.

Od septembra nas očekuje veliki povratak frizura koje izgledaju negovano, puno i ženstveno, a kratki bob sa feniranjem na unutra savršeno se uklapa u taj trend.

Zato, ako želite da kosa izgleda gušće, bujnije i stilizovano bez previše truda, možda je upravo ovaj bob frizura koju ćete poželeti da ponesete u novu sezonu.