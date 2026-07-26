Jedan trik sve je popularniji na društvenim mrežama, a žene tvrde da uz pomoć njega mogu da postignu efekat posvetljenih pramenova kod kuće.

Trik je veoma jednostavan na odabrane pramenove nanose svetli korektor, a zatim ih pažljivo raščešljavaju kako bi se proizvod ravnomerno rasporedio po kosi.

Za razliku od klasičnog blajhanja i farbanja, ovaj metod ne menja trajno boju kose, već daje privremeni efekat svetlijih pramenova. Zbog toga je posebno zanimljiv onima koji žele da isprobaju novu boju ili da osveže izgled bez dugoročnih promena.

Kako bi rezultat bio što prirodniji, žene uglavnom biraju nekoliko tanjih pramenova oko lica ili na gornjem sloju kose. Nakon nanošenja svetlog korektora, pramen se nežno raščešljava kako bi se proizvod ravnomerno rasporedio i kako ne bi ostale vidljive oštre granice.

Ovaj trik može biti zanimljiv i za posebne prilike, fotografisanje ili jednostavno kada želite da promenite izgled na nekoliko sati. Najveća prednost je u tome što se efekat može lako ukloniti pranjem kose.

Ipak, važno je imati na umu da je korektor prvenstveno namenjen koži, a ne kosi, pa je pre nanošenja najbolje proveriti sastav proizvoda i izbegavati korišćenje preparata koji mogu iritirati kožu glave ili isušiti kosu.

Za one koji žele da eksperimentišu bez trajnog farbanja, ovaj neobičan trik može biti zanimljiv način da isprobaju svetlije pramenove pre nego što se odluče za pravu promenu boje.