Nekadašnja teniserka redovno deli kadrove iz Italije, gde u društvu bliskih prijateljica i bivših koleginica, poput Anđelike Kerber, uživa u pravoj dolce vita atmosferi. Iako je teniski reket zamenila čistim hedonizmom, Ana i dalje besprekorno diktira modne trendove. Poznata po svom prepoznatljivom spoju minimalizma i „tihog luksuza”, još jednom je pokazala kako izgleda savršen letnji stajling za dnevne prilike.



Glavna zvezda njenog autfita sa Kaprija jeste bela pletena midi-haljina modne kuće Cult Gaia. Ovaj brend iz Los Anđelesa poznat je po skulpturalnim i ženstvenim krojevima, a model koji je Ana ponela odlikuju goli rameni deo i moderan izrez u obliku ključaonice na gornjem delu kao i suptilni pleteni detalji sa strane koji dodaju dozu teksture.

Kombinacija sa efektnim detaljima - zlatne sandale i upečatljiva crvena Alaïa torbica u obliku srca dali su kontrast i osvežili celokupan izgled. Njene fotografije na društvenim mrežama izazvale su lavinu pozitivnih reakcija i komplimenata pratilaca širom sveta, još jednom potvrđujući status Ane Ivanović kao jedne od najstilizovanijih dama sa naših prostora.

Cena ove haljine je oko 750 evra, a ako pronađete dobru pletilju ili krojačicu sa iskustvom u radu sa trikotažom i pletenim materijalima, bez problema vam može napraviti vrlo sličnu repliku ove haljine i to za cenu od 3.000 dinara.