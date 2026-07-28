Dakota Džonson se transformisala u jednu od najzapaženijih holivudskih zvezda za svoju najnoviju ulogu.
Globalni automobilski brend je u ponedeljak, 27. jula objavio je da je sklopio partnerstvo sa Megi Džilenhol kako bi ispričao priču o životu Merlin Monro na do sada neviđen način, obeležavajući tako stogodišnjicu od njenog rođenja.
Džilenholova (48) režirala je ostvarenje ,,Flesh Impact", u kom će Džonsonova tumačiti „Merlin Monro na vrhuncu slave, dok Elen Berstin igra verziju Merlin koju svet nikada nije imao priliku da vidi”, navodi se u saopštenju za medije.
„Oduvek sam bila fascinirana Merlin Monro. Zato, kada mi se brend prvobitno obratio sa idejom o projektu u čast njene stogodišnjice, znala sam da želim da zajedno oživimo ovu priču”, navela je Džilenholova u zvaničnoj izjavi.
„Kroz ostvarenje 'Flesh Impact', prikazujemo bezvremensku ikonu koju poznajemo i volimo kroz modernu prizmu koja vraća kontrolu nad njenom pričom”, nastavila je rediteljka.
Ogroman zalogaj
Džilenholova je o ovom filmu govorila i u ekskluzivnom intervjuu za Vanity Fair, priznavši da je u početku oklevala da se prihvati režije tako važnog projekta.
„Znala sam, naravno, za njene najznačajnije uloge i bila sam upoznata sa opštom slikom koju je gradila u javnosti dok je bila živa”, rekla je Džilenholova za ovaj medij, govoreći o onome što je ranije znala o Merlin Monro. „Ali sam pomislila: ne znam da li sam ja prava osoba za ovaj posao. Pusti me samo da odvojim trenutak i vidim šta će proizaći iz toga.”
Ikona
Merlin Monro je dominirala industrijom zabave tokom pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog veka, pre nego što je preminula u 36. godini.
Policijska uprava Los Anđelesa proglasila je njenu smrt „verovatno nesrećnim slučajem”, dok je sudski veštak u Los Anđelesu presudio da je reč o „verovatnom samoubistvu”. Nju su nakon smrti pratile i razne teorije o zataškavanju.
Neki od najvećih filmova Merlin Monro su: ,,Neki to vole vruće", ,,Kako se udati za milionera" i ,,Muškarci više vole plavuše", u kom je čuvena njena izvedba pesme ,,Dijamanti su najbolji prijatelji devojke".
„Njena gluma mi je izuzetno fascinantna — čudna, divlja i puna radosti, a u isto vreme pomešana sa nečim strašno potresnim”, rekla je Džilenholova. „Zapitala sam se šta bi se dogodilo da je imala još 60 godina pred sobom. Šta bi se razlikovalo u ulogama koje bi danas ostvarivala?”
Glumačka postava
Pored Džonsonove i Berstinove (93), u filmu ,,Flesh Impact", koji se najavljuje kao „ljubavno pismo jednoj od najtrajnijih ikona kinematografije”, glume i zvezda serije ,,The Pitt" Sepide Moafi, kao i suprug Džilenholove, Piter Sarsgard, navodi se u saopštenju za javnost.
„Uvek me iznova oduševljava — ne samo njen talenat, već i hrabrost”, rekao je Sarsgard (55) u martu za magazin People, govoreći o svojoj supruzi.
Svetska premijera filma ,,Flesh Impact" zakazana je za Venecijanski međunarodni filmski festival u septembru 2026. godine.
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