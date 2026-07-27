Prema astrološkim prognozama, završnica jula donosi pojačanu energiju, promene i situacije koje će pojedine znakove staviti na test. Umesto brzih odluka i impulsivnih reakcija, najvažnije će biti strpljenje, promišljenost i sposobnost da se pronađe pravi balans.

Tri znaka Zodijaka mogla bi da osete veći pritisak nego inače.

Devica

Device bi tokom ovog perioda mogle da osete teret obaveza. Njihova potreba da sve bude savršeno mogla bi da donese dodatnu napetost.

Moguće je da će imati osećaj da previše toga zavisi upravo od njih, ali kraj jula ih podseća da nije potrebno sve nositi samostalno.

Važno je da naprave pauzu, prihvate pomoć drugih i pronađu vreme za odmor.

Škorpija

Škorpija bi mogla da oseti izazovnu energiju kraja meseca na svojim plećima. Pred njima mogu biti situacije koje zahtevaju strpljenje, kontrolu emocija i dobro promišljene poteze.

Stare teme mogu ponovo doći u prvi plan, pa će biti važno da ne donose odluke iz trenutnog nezadovoljstva ili ljutnje.

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