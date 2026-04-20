Bolničarka Džejn odlučila je da drastično promeni ishranu kada više nijedna dijeta nije davala rezultate. Umesto klasičnih režima, punih mesa i kalorija, prešla je na neobičan plan: četiri konzerve sardina dnevno – i ništa više.

Za samo dva i po meseca smršala je 13,5 kilograma, bolovi u stopalima su se povukli, a šećer u krvi joj se stabilizovao. Kaže da nije bila gladna, da nije imala napade želje za hranom i da joj sardine uopšte nisu dosadile.

Iako su joj svi govorili da je to ludost, rezultati su je, kako tvrdi, potpuno iznenadili — i rešila je da sa ovom ishranom nastavi i dalje.