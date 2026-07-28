Čišćenje pločica u tuš-kabini ne mora da bude naporno niti da zahteva skupa sredstva. Za uklanjanje kamenca, sapunice i drugih naslaga možete koristiti jednostavne sastojke koje već imate kod kuće.

Najpre isperite pločice toplom vodom kako biste omekšali naslage. Zatim napravite rastvor od alkoholnog sirćeta i vode u jednakim razmerama i nanesite ga na pločice. Ostavite da deluje nekoliko minuta, a potom površinu prebrišite sunđerom ili mekanom krpom.

Kod tvrdokornih naslaga možete koristiti i sodu bikarbonu, ali je nemojte mešati sa sirćetom u zatvorenoj posudi. Nanesite je zasebno na problematična mesta, nežno istrljajte i dobro isperite.

Na kraju obrišite pločice suvom krpom kako biste sprečili stvaranje novih fleka od vode i kamenca. Najbolje rezultate dobićete ako pločice čistite redovno, pre nego što se naslage stvrdnu.