Sunce, hlor i slana voda su esencija leta, ali i siguran načini da skratite vek trajanja svojih kupaćih kostima. Svi ti činioci će uticati na to da će boje brže izbledeti, a tkanina izgubiti elastičnost.
Zato je nega kupaćeg kostima neophodna kako bi vaš omiljeni model trajao duže, a potrebno je samo pratiti nekoliko jednostavnih smernica kako bi vaš kupaći kostim bio u izvrsnom stanju iz sezone u sezonu.
Pre nošenja
Ako više volite svetlije kupaće kostime, verovatno ste se već susretali sa onim dosadnim, tvrdokornim žutim mrljama od kreme za sunčanje, stoga nanesite kremu za sunčanje i ulja koja mogu da ostave mrlje na tkanini najmanje 30 minuta pre nego što obučete kupaći kostim.
Isperite hladnom vodom
Ključno je isprati kupaći kostim svežom vodom što je pre moguće nakon svakog korišćenja, izbegavajući korišćenje tople vode i preterano pranje kupaćeg kostima. Pravilo koje zaista produžuju vek trajanja sve odeće, pa tako i kupaćih je štedljivo pranje. U slučaju kupaćih kostima to je još važnije za dugotrajnost zbog elastina koji zahteva dodatnu ljubav jer vruća voda može da ošteti rastegljiva vlakna.
Ako na kupaćem kostimu nema vidljivih mrlja, dovoljno ga je oprati hladnom vodom, ali ako morate da ga perete, izbegavajte pranje u mašini za veš i perite ga ručno sa blagim deterdžentom. Ako ipak želite da operete kupaći u veš mašini, odaberite blagi hladni program, ali nikako ga ne sušite u sušilici koja je još jedan neprijatelj elastina.
Sušenje u hladu
Izlaganje suncu je, naravno, neizbežno kod kupaćih kostima, a iako su napravljeni da izdrže jake UV zrake, važno je ne ostavljati kupaće kostime na direktnom suncu duže vreme. Zbog dugotrajnog izlaganja suncu, boje mogu da izblede, stoga kupaće kostime sušite u hladu okrenute prema unutra.
Pritom ih (ako je moguće) sušite na ravnoj površini kako biste sprečili rastezanje do kojeg može doći prilikom kačenja, pogotovo ako ih kačimo za naramenice, kada se ceo materijal rasteže pod težinom mokrog kupaćeg kostima.
Odmah raspakujte torbu
Kad odlazimo sa plaže, mokre kupaće kostime obično zamotamo u peškir ili ih stavimo u posebnu torbu, zato je neophodno da torbu za plažu raspakujete čim se vratite kući, jer ako kupaći kostim ostavite dugo u torbi, privući će neprijatan miris. A ako, uprkos svim naporima, još uvek osećate neprijatan miris vlage, najbolje je da ga operete prema našim smernicama, savetuje Vogue.
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