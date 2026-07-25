Sunce, hlor i slana voda su esencija leta, ali i siguran načini da skratite vek trajanja svojih kupaćih kostima. Svi ti činioci će uticati na to da će boje brže izbledeti, a tkanina izgubiti elastičnost.

Zato je nega kupaćeg kostima neophodna kako bi vaš omiljeni model trajao duže, a potrebno je samo pratiti nekoliko jednostavnih smernica kako bi vaš kupaći kostim bio u izvrsnom stanju iz sezone u sezonu.

Pre nošenja

Ako više volite svetlije kupaće kostime, verovatno ste se već susretali sa onim dosadnim, tvrdokornim žutim mrljama od kreme za sunčanje, stoga nanesite kremu za sunčanje i ulja koja mogu da ostave mrlje na tkanini najmanje 30 minuta pre nego što obučete kupaći kostim.

Isperite hladnom vodom

Ključno je isprati kupaći kostim svežom vodom što je pre moguće nakon svakog korišćenja, izbegavajući korišćenje tople vode i preterano pranje kupaćeg kostima. Pravilo koje zaista produžuju vek trajanja sve odeće, pa tako i kupaćih je štedljivo pranje. U slučaju kupaćih kostima to je još važnije za dugotrajnost zbog elastina koji zahteva dodatnu ljubav jer vruća voda može da ošteti rastegljiva vlakna.

Ako na kupaćem kostimu nema vidljivih mrlja, dovoljno ga je oprati hladnom vodom, ali ako morate da ga perete, izbegavajte pranje u mašini za veš i perite ga ručno sa blagim deterdžentom. Ako ipak želite da operete kupaći u veš mašini, odaberite blagi hladni program, ali nikako ga ne sušite u sušilici koja je još jedan neprijatelj elastina.