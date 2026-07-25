Ovaj detalj oduvek je služio kao nepresušna stilska inspiracija.

Bandana, marama ili svileni šal - nazivi su zaista brojni, ali njegova popularnost ostaje jednaka iz godine u godinu. Od osamdesetih godina pa sve do danas, on je ostao jedan od kultnih modnih dodataka. Grejs Keli, Džeklin Kenedi Onasis, Bela Hadid i Natali Portman samo su neke od slavnih dama koje su ga prihvatile. Osvojio je srca članova kraljevskih porodica, prvih dama, ali i ,,IT" devojaka.

Ultimativni aksesoar za leto 2026.

Zaboravite na kačket koji je dugo vladao modnom scenom jer se marama nalazi visoko na listi aktuelnih trendova. Iako smo je ranije viđali isključivo na plaži, ona ovih meseci osvaja ulične kombinacije i crvene tepihe najprestižnijih događaja.

Nedavno smo je primetili u kosi Prijanke Čopre u kraljevskoj loži na Vimbldonu.Glumica je uzdigla ovaj aksesoar na nivo ultra šik komada noseći krem bandanu vezanu oko glave te ostavljajući nekoliko pažljivo isfeniranih pramenova da slobodno padaju.