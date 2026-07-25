Ovaj detalj oduvek je služio kao nepresušna stilska inspiracija.
Bandana, marama ili svileni šal - nazivi su zaista brojni, ali njegova popularnost ostaje jednaka iz godine u godinu. Od osamdesetih godina pa sve do danas, on je ostao jedan od kultnih modnih dodataka. Grejs Keli, Džeklin Kenedi Onasis, Bela Hadid i Natali Portman samo su neke od slavnih dama koje su ga prihvatile. Osvojio je srca članova kraljevskih porodica, prvih dama, ali i ,,IT" devojaka.
Ultimativni aksesoar za leto 2026.
Zaboravite na kačket koji je dugo vladao modnom scenom jer se marama nalazi visoko na listi aktuelnih trendova. Iako smo je ranije viđali isključivo na plaži, ona ovih meseci osvaja ulične kombinacije i crvene tepihe najprestižnijih događaja.
Nedavno smo je primetili u kosi Prijanke Čopre u kraljevskoj loži na Vimbldonu.Glumica je uzdigla ovaj aksesoar na nivo ultra šik komada noseći krem bandanu vezanu oko glave te ostavljajući nekoliko pažljivo isfeniranih pramenova da slobodno padaju.
Ovu stilsku strategiju ponovili su Zendeja i njen stilista Lou Rouč na premijeri novog filma ,,The Odyssey" (srp. ,,Odiseja"). Poznati duo odabrao je bandanu koja je bila direktno ušivena u haljinu glumice i koja je pokrivala veći deo njene kose. Bio je to suptilan omaž njenom liku grčke boginje, ali i dokaz da ovaj element može inspirisati i najsofisticiranije izglede današnjice.
Stilizovanje
Klasična bandana sa lastišem nošena oko glave ostaje najjednostavnija opcija. Ipak, budući da je neverovatno svestrana, nju možete stilizovati vezanu oko glave, možete je pretvoriti u elegantan rajf ukoliko se predomislite tokom dana ili je čak iskoristiti umesto gumice za kosu. Na taj način ćete uneti razigranu i romantičnu notu u svoju frizuru, dok će vaša kosa ostati uredna i zaštićena od vrelih letnjih dana, prenosi Elle.
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