Ako ste kao male volele film ,,Aquamarine" (srp. ,,Zaljubljena sirena"), bilo zbog priče, sirena ili samo i jednostavno Rejmonda, onda ćete biti pozitivno iznenađene kada čujete koja boja će zaista obeležiti leto 2026.
Došli smo do polovine ovog godišnjeg doba, i modne insajderke i devojke koje pomno prate trendove izabrale su boju sezone - akvaplavu (odnosno tirkiznoplavu nijansu).
Veliki deo popularnosti ove boje potiče sa prve revije brenda ,,Chanel" koju je u januaru predstavio Metju Blejzi. Na reviji su prikazane upečatljive akva torbe i cipele u dve boje. Kada su ti komadi stigli u ,,Chanel" butike u martu, nastala je prava pomama - modni zaljubljenici i kupci čekali su u dugim redovima kako bi ih kupili.
Klasična crna je ove sezone pala u drugi plan, a glavnu ulogu sada igra upravo akva nijansa.
Dokaz da je ova boja zaista veliki trend pokazuju i modne influenserke, koje su nam gotovo uvek prva stanica za inspiraciju. Uočljivo je da su sve šik devojke uvrstile akva nijansu u svoju redovnu rotaciju autfita. Čak ju je i pevačica Sara Lašon, koja je ove godine doživela značajan povratak, nosila tokom gostovanja u emisiji ,,Chicken Shop Date".
Kombinovanje
Ovu boju je vrlo lako izneti tokom leta i idealna je za sunčane i tople dane. Ukoliko se odlučite za elegantnu haljinu u akvaplavoj, dovoljno je samo da dodate diskretne i jednostavne srebrne detalje kako bi vaš izgled bio upotpunjen i odisao morskim stilom.
Suknju ove boje možete kombinovati sa uskim belim topom ili jednostavnom majicom, a ako želite nešto smelije, možete je stilizovati bluzom sa dezenom šarenih linija. Takođe, ova boja se jako dobro slaže sa torbom od rafije, koja je ove godine ,,IT" komad, ističe Elle.
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