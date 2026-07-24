Ako ste kao male volele film ,,Aquamarine" (srp. ,,Zaljubljena sirena"), bilo zbog priče, sirena ili samo i jednostavno Rejmonda, onda ćete biti pozitivno iznenađene kada čujete koja boja će zaista obeležiti leto 2026.

Došli smo do polovine ovog godišnjeg doba, i modne insajderke i devojke koje pomno prate trendove izabrale su boju sezone - akvaplavu (odnosno tirkiznoplavu nijansu).