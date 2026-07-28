Jedna od glavnih savremenih modnih inspiracija jeste stil glumice Sijene Miler.
Odavno je dokazala da su njene kombinacije šik. Do sada smo navikli da je viđamo uglavnom u boho sandalama na punu petu i sandalama s tankim kaišićima, zato smo bili prijatno iznenađeni njenim poslednjim izborom obuće.
Zanimljiva promena
Ovog puta odustala je od svojih omiljenih modela i odlučila se za cipele koje potpuno odudaraju od onoga na šta smo navikli.
Umesto svojih prepoznatljivih boho modela, pa čak i ovogodišnjih popularnih sandala s potpeticom u stilu japanki, Sijena je ove nedelje nosila predivan par štikli ,,Givenchy Boudoir Heels".
Reč je o natikačama u nežnoj krem boji, otvorenih prstiju, koje se izdvajaju velikom mašnom na prednjem delu.
Glumica je svoje bele cipele s mašnom iskombinovala s farmerkama i svetlozelenom bluzom spuštenih ramena. Iako ovaj izgled možda deluje previše ležerno za odlazak u pozorište zbog teksas pantalona, njene cipele su unele dozu glamura u celokupan stajling, a da pritom ceo izgled nije delovao previše svečano. Iako se ovakav model najčešće vezuje za praznične i večernje prilike, osvežavajuće je videti ga u svakodnevnoj kombinaciji.
Novi trend?
Iako cipele s mašnom trenutno nisu među glavnim trendovima, moguće je da će se nešto do kraja ove sezone promeniti.
Zapravo, pre samo nekoliko nedelja sličan model nosila je i Aleksa Čang, što govori da ovaj elegantni trend polako dobija na popularnosti. Ako smo nešto naučili kada je reč o garderobi Sijene Miler, to je da ona prepozna trend mnogo pre nego što postane popularan. Možda je među prvima koja je ove sezone prigrlila cipele s mašnom, ali sigurno neće biti poslednja, prenosi Elle.
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