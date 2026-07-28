Jedna od glavnih savremenih modnih inspiracija jeste stil glumice Sijene Miler.

Odavno je dokazala da su njene kombinacije šik. Do sada smo navikli da je viđamo uglavnom u boho sandalama na punu petu i sandalama s tankim kaišićima, zato smo bili prijatno iznenađeni njenim poslednjim izborom obuće.

Zanimljiva promena

Ovog puta odustala je od svojih omiljenih modela i odlučila se za cipele koje potpuno odudaraju od onoga na šta smo navikli.