Šta prvo povezujete sa letom? Mnogima će na pamet pasti putovanja, ali ljubitelji mode u ovo doba godine razmišljaju o nečemu drugom - trendovima u dezenima. I zaista, čim stigne leto, društvene mreže preplave nove modne inspiracije.

Možda je ,,krivo" toplo vreme, ali upravo tada svi požele da u garderobu unesu više boja i upečatljivih komada. Zato se iznova vraćaju bezvremenski dezeni poput leopard printa i tufni.

Ipak, koliko god bili popularni, oni nisu najuzbudljiviji izbor za one koji žele nešto drugačije.

Novitet

Upravo zato su ove sezone u prvi plan došle šarene pruge. Iako pruge same po sebi nisu novitet, ove nisu klasične letnje varijante na koje smo navikli.

Haljina

Brojne modne kuće, među kojima su ,,Jacquemus" i ,,Ralph Lauren", ovom dezenu dale su savremen izgled kroz šire pruge u živim, gotovo razigranim bojama koje podsećaju na suncobrane kakve viđamo u luksuznim plažnim klubovima na jugu Francuske. Rezultat je trend koji lako priziva atmosferu letnjeg odmora i osećaj kao da ste otputovali na neku mediteransku destinaciju.

Zahvalan dezen

Osim što bude želju za putovanjima, šarene pruge osvojile su modni svet iz još dva razloga. Nisu toliko česte kao tufne, a istovremeno su veoma jednostavne za kombinovanje. Podjednako dobro izgledaju na obali mora i u gradu, bilo da idete na branč ili u šetnju.

Dezen

Kako se ovaj dezen ove sezone pojavljuje na brojnim klasičnim komadima garderobe - od majica i pantalona do ceger torbi - nikada nije bilo lakše uklopiti ga u svakodnevne kombinacije. Ako vam treba inspiracija, u nastavku pogledajte kako modne insajderke nose pruge ovog leta 2026. godine, prenosi Elle.

 

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