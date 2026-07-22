Sladoled za prave gurmane: Sastojak koji svi obožavamo mu daje poseban šmek, apsolutno zaludeo internetPrethodna vest
Šta prvo povezujete sa letom? Mnogima će na pamet pasti putovanja, ali ljubitelji mode u ovo doba godine razmišljaju o nečemu drugom - trendovima u dezenima. I zaista, čim stigne leto, društvene mreže preplave nove modne inspiracije.
Možda je ,,krivo" toplo vreme, ali upravo tada svi požele da u garderobu unesu više boja i upečatljivih komada. Zato se iznova vraćaju bezvremenski dezeni poput leopard printa i tufni.
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