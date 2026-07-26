Kada temperature porastu, prirodno posežemo za što manje odeće i otkrivamo više kože. Majice postaju sve kraće, cipele sve otvorenije, a ponekad bismo najradije hodali bosi.
Međutim, ovog leta pravila se menjaju. Majice su postale duže, rukavi širi, a uski kratki topovi ustupaju mesto opuštenim, širokim modelima koji će obeležiti sezonu.
Dovoljno je pogledati Zendeju, koja je tokom promotivne turneje za film ,,Spider-Man" spojila svoj prepoznatljivi method dressing s praktičnim odgovorom na evropski toplotni talas. Na crvenom tepihu pojavila se u XXL vintidž ,,Spider-Man" majici koju je nosila kao haljinu, u kombinaciji s kultnim belim salonkama brenda ,,Christian Louboutin". Rezultat je bio odvažan, ležeran i savršeno letnji stajling.
Aleksa Demi je na koncertu Rosalije u Los Angelesu odabrala oversized majicu s natpisom ,,I ♥ Rosalia", koju je kombinovala s crnim sportskim pantalonama i vintidž patikama za boks, dodatno naglašavajući sportsku i opuštenu estetiku. Takav stajling pokazuje da široka majica može biti podjednako efektna, ali znatno udobnija alternativa klasičnoj bluzi.
Dženifer Lorens, poznata po nenametljivom stilu inspirisanom kul devojkama iz Njujorka, svoju široku majicu s printom nosila je uz bermude, još jedan veliki trend ove sezone, za svakodnevne obaveze po gradu. S druge strane, Aleksa Čang poslednjih meseci često objavljuje fotografije svojih svakodnevnih kombinacija snimljene kamerom kućnog interfona. Jedna od njenih omiljenih formula uključuje široku majicu preko svilene midi suknje. Kombinacija velike majice i kratke suknje istovremeno podseća i na prepoznatljivi ulični stil Zoi Kravic u kreacijama modne kuće ,,Saint Laurent".
Popularne godinama
Opuštenije siluete već neko vreme prisutne su i na modnim pistama. U svojoj prvoj kolekciji za brend ,,Balenciaga" za proleće 2026, ,,Pierpaolo Piccioli" predstavio je oversized majice u kombinaciji s lepršavim suknjama, dodatno naglašavajući kontrast između voluminoznih gornjih i fluidnih donjih delova odeće. Brendovi poput ,,Entire Studios", ,,Vaquera", ,,Willy Chavarria" i ,,Luar" već sezonama grade svoj modni izraz upravo na odvažnim siluetama i širokim majicama.
Modni novinar Maks Berlindžer već je primetio kako su poslednjih sezona provokativno kratke pantalone postepeno zamenili opušteniji, voluminozni krojevi. Ista logika sada se prenosi i na gornje delove odeće. Široke majice odišu nostalgijom, a njihov namerno predimenzionirani kroj šalje poruku samopouzdanja i određene doze prkosa, naročito u vremenu u kojem se od žena često očekuje da zauzimaju što manje prostora.
Muška moda
Najzanimljivije široke siluete i dalje dolaze iz muške mode. Iako su ,,Dior" i ,,Prada" u muškim kolekcijama za proleće 2027. predstavili nešto uže krojeve, široke, ležerne siluete inspirisane uličnom modom i dalje su veoma prisutne. Velika pamučna majica koja se lagano njiše na letnjem povetarcu, možda još uvek pomalo slana nakon kupanja u moru ili s ponekom mrljom od sladoleda, gotovo je postala simbol bezbrižnog leta.
Osim toga, široka majica pruža mnogo više prostora za izražavanje sopstvenog stila. Vintidž modeli s originalnim printovima, merch majice i fudbalski dresovi ponovo su među najpoželjnijim komadima, a veća površina jednostavno omogućava da vaša interesovanja, omiljeni bendovi ili sportski klubovi dođu više do izražaja. S praktične strane, širi kroj omogućava bolju cirkulaciju vazduha tokom vrelih dana, a ujedno je idealan i za slojevito odevanje.
Današnji modeli oversized majica izgledaju znatno sofisticiranije od svojih prethodnika. Dovoljno je pogledati kolekcije brenda ,,Victoria Beckham", ,,Nanushka", Tove ili novog brenda osnovnih komada ,,,Saint Sirène" i njihove popularne ,,boyfriend" modele. Karakterišu ih strukturirane kragne koje ne gube oblik, spuštena ramena, široki rukavi koji sežu gotovo do lakta i četvrtastiji kroj umesto siluete koja podseća na tuniku. Svaki detalj osmišljen je tako da volumen izgleda promišljeno i skladno s ostatkom autfita, objašnjava Vogue.
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