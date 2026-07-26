Kada temperature porastu, prirodno posežemo za što manje odeće i otkrivamo više kože. Majice postaju sve kraće, cipele sve otvorenije, a ponekad bismo najradije hodali bosi.

Međutim, ovog leta pravila se menjaju. Majice su postale duže, rukavi širi, a uski kratki topovi ustupaju mesto opuštenim, širokim modelima koji će obeležiti sezonu.

Dovoljno je pogledati Zendeju, koja je tokom promotivne turneje za film ,,Spider-Man" spojila svoj prepoznatljivi method dressing s praktičnim odgovorom na evropski toplotni talas. Na crvenom tepihu pojavila se u XXL vintidž ,,Spider-Man" majici koju je nosila kao haljinu, u kombinaciji s kultnim belim salonkama brenda ,,Christian Louboutin". Rezultat je bio odvažan, ležeran i savršeno letnji stajling.

Aleksa Demi je na koncertu Rosalije u Los Angelesu odabrala oversized majicu s natpisom ,,I ♥ Rosalia", koju je kombinovala s crnim sportskim pantalonama i vintidž patikama za boks, dodatno naglašavajući sportsku i opuštenu estetiku. Takav stajling pokazuje da široka majica može biti podjednako efektna, ali znatno udobnija alternativa klasičnoj bluzi.