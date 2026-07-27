Tokom istorije mode, drapirane haljine su oduvek bile poznate kao najpopularnije. Karakterišu ih nabori, laskaju figuri i stvaraju efekat "ravnog stomaka". Na figuri peščanog sata, koju karakteriše telo sa proporcionalnim ramenima i bokovima i definisanim strukom, drapirane haljine će naglasiti obline i istaći siluetu.

Ako imate pravougaonu figuru, odnosno ramena, bokove i struk u pravoj liniji, drapirani modeli haljina pomažu u stvaranju iluzije oblina, u kom slučaju je najbolje tražiti verzije sa drapiranom tkaninom oko struka ili bokova da biste imali definiciju figure.

Ako imate šire bokove od ramena, drapirane haljine će vam pomoći da uravnotežite vašu figuru dodajući volumen gornjem delu tela. Najbolji saveznik u ovom slučaju su haljine drapirane u predelu grudi ili sa upadljivim detaljima na ramenima kako bi skrenuli pažnju na gornji deo tela.

Kaskadno drapirane haljine su takođe odlična opcija za svečane prilike jer prirodno stvaraju fluidan efekat sa elegantnim rezultatima. Haljina sa drapiranim strukom može biti laskava opcija za naglašavanje struka i dodavanje volumena drugim delovima figure.

U zavisnosti od brenda, u našim prodavnicama možete da ih nađete u rasponu od 3.000 do 8.000 dinara.