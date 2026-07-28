Iza blještavila svetske slave, rasprodatih koncerata i milionskih albuma, život Robija Vilijamsa dugo nije bio onakav kakvim ga je javnost zamišljala.

Slavni pevač godinama se borio sa zavisnošću i ličnim demonima, a danas često ističe da je najveću snagu pronašao u porodici i supruzi Ajdi Fild.

Njihova ljubavna priča traje gotovo dve decenije i mnogima je dokaz da prava ljubav može da pruži oslonac i u najtežim trenucima.

Ljubav koja nije počela kao bajka

Robi i Ajda upoznali su se 2006. godine, dok je on radio na dokumentarcu o neidentifikovanim letećim objektima. Prvi susret nije nagoveštavao veliku romansu. U to vreme pevač je vodio tešku borbu sa zavisnošću i nije bio spreman za ozbiljnu vezu.

Ipak, sve se promenilo tokom jednog zajedničkog izlaska. Dugi razgovori, spontani smeh i osećaj da se poznaju mnogo duže od jednog dana bili su početak njihove ljubavne priče.

Ljubav jača od teških trenutaka

Godinu dana kasnije Robi je odlučio da ode na rehabilitaciju. Smatrao je da prvo mora da pobedi zavisnost kako bi mogao da bude dobar partner. Zbog toga je na neko vreme prekinuo vezu sa Ajdom.

Iako joj nije bilo lako, ona je razumela njegovu odluku i želela je samo jedno – da ozdravi. Posle rehabilitacije ponovo su se spojili, nastavili zajednički život i izgradili odnos koji je iz godine u godinu postajao sve čvršći.

Prosidba za pamćenje

Krajem 2009. godine Robi je organizovao prosidbu. Odveo je Ajdu na mesto gde ju je prvi put video, a zatim joj pokazao četiri karte dame na kojima je pisalo: „Hoćeš li da se udaš za mene?“

Venčali su se 7. avgusta 2010. godine na intimnoj ceremoniji u svom domu na Beverli Hilsu, okruženi najbližima.

Porodica mu je promenila život

Danas imaju četvoro dece – ćerke Tedi i Koko, kao i sinove Čarlija i Boa. Robi je više puta govorio da ga je upravo očinstvo promenilo više nego bilo šta drugo u životu.

Priznao je da se plašio da neće biti dobar otac zbog sopstvenog detinjstva, ali kaže da su mu deca donela potpuno novu perspektivu i smisao.

Ljubav koja traje

Supružnici otvoreno govore i o tome da se brak menja kroz godine. Ističu da prava bliskost nije samo romantika, već međusobno poverenje, zajednički humor i osećaj da su uvek jedno drugom najveća podrška.

Prošle godine obnovili su bračne zavete u krugu porodice, a 2025. proslavili su 15 godina braka. Tokom jednog Robijevog koncerta u Stokholmu publika je zajedno pevala u čast njihove ljubavi, što je bio jedan od najemotivnijih trenutaka koje su zajedno doživeli.

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