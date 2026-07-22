Tokom leta koži je potrebna dodatna zaštita od sunčevih zraka. Ako volite prirodnu kozmetiku, možete napraviti domaću kremu ili ulje za sunčanje od biljnih sastojaka koji se tradicionalno koriste zbog svojih prirodnih zaštitnih svojstava.

Jedan od popularnih recepata je prirodna krema za sunčanje sa sastojcima poput ulja šargarepe, ulja pšeničnih klica i aloe vere. Ova kombinacija neguje kožu, hidrira je i može doprineti zaštiti tokom izlaganja suncu.

RECEPT ZA PRIRODNU KREMU ZA SUNČANJE SPF 40

Potrebni sastojci:

· 1/2 šolje aloe vera gela

· 20 kapi ulja šargarepe

· 5 kašika ulja pšeničnih klica

· 1 kašika ulja konoplje

· 5 kapi ulja lavande

Sve sastojke sjedinite u čistoj bočici i dobro promućkajte pre svake upotrebe.

Ova krema je delotvorna, jer ulje šargarepe ima prirodni SPF 38-40, a ulje pšeničnih klica SPF 20, dok lavanda i aloe vera umiruju kožu iritiranu sunčanjem.

Koja ulja imaju prirodni SPF?

Neka biljna ulja koja se često koriste u prirodnoj kozmetici zbog potencijalnog zaštitnog faktora su:

· ulje semenki maline – SPF 28–50

· ulje lešnika – SPF 10–30

· sojino ulje – SPF oko 10

· ulje avokada – SPF 4–15

· bademovo ulje – SPF oko 5

· ricinusovo ulje – SPF oko 6

Mešanjem različitih ulja može se napraviti hranljiva mešavina za negu kože, ali za pouzdanu zaštitu od UVA i UVB zraka preporučuju se dermatološki testirani proizvodi sa deklarisanim SPF faktorom.

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