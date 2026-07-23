Dok jedni u njima vide hrabar i moderan dizajn koji će obeležiti sezonu, drugi se pitaju da li su ove cipele otišle korak predaleko.

U pitanju je crni model sa tankim kaišićima i veoma neobičnom štiklom u obliku mladog meseca. Međutim, to nije jedini detalj koji privlači pažnju. Prednji deo cipele je poluotvoren, deo stopala je otkriven, dok drugi deo ostaje prekriven, stvarajući neobičan efekat koji ne može da prođe nezapaženo.

Upravo je taj spoj klasične crne boje i potpuno neočekivanog dizajna izazvao brojne reakcije. Jedni smatraju da cipele izgledaju futuristički, elegantno i dovoljno posebno da podignu i najjednostavniju kombinaciju. Drugi, ipak, nisu oduševljeni neobičnim oblikom i priznaju da im je teško da odluče da li su ove cipele genijalne ili jednostavno, previše.

Posebnu pažnju privlači štikla u obliku mladog meseca, koja ovom modelu daje gotovo skulpturalni izgled. Iako možda nisu cipele koje bi svako izabrao za svakodnevno nošenje, sasvim je jasno da su namenjene onima koji vole da eksperimentišu sa modom i ne plaše se neobičnih trendova.