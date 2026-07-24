Plava kosa ovog leta dobija potpuno novu dimenziju. Umesto intenzivnih platinastih tonova koji zahtevaju mnogo održavanja, u fokus dolazi nežnija i prirodnija verzija plave – sunrise blonde.

Reč je o nijansi inspirisanoj bojama jutarnjeg neba, u kojoj se isprepliću zlatni, medeni i šampanjac tonovi stvarajući efekat kose koju je prirodno obasjalo sunce.

Trend su već prigrlile brojne slavne trendseterke, među kojima je i Bela Hadid, a beauty stručnjaci predviđaju kako će upravo ova nijansa obeležiti letnju sezonu. Za razliku od klasične platinaste plave koja deluje vrlo precizno i zahteva redovne korekcije, sunrise blonde oslanja se na dimenziju, pokret i prirodan prelaz boja.

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Tajna ove nijanse krije se u kombinaciji nekoliko tehnika farbanja. Najčešće se koriste nežni babylights pramenovi i balayage kojima se postiže višedimenzionalan izgled, dok se pri korenu ostavlja nešto više prirodne dubine. Upravo taj detalj omogućuje da kosa izgleda mekše i prirodnije te da izrastak ne bude toliko vidljiv.

Rezultat je kosa koja se menja zavisno od svetlosti – na dnevnom suncu poprima zlatni sjaj, dok u zatvorenim prostorima deluje nežnije i sofisticiranije. Umesto veštačkog efekta jedne nijanse, sunrise blonde stvara utisak bogate, negovane i zdrave kose.

Osim estetske privlačnosti, ova nijansa ima i jednu veliku praktičnu prednost. Zbog prirodnog prelaza boja puno je jednostavnija za održavanje od klasičnih plavih tonova. Kako kosa raste, izrastak se skladno uklapa u postojeću boju, pa nisu potrebni česti odlasci frizeru.

Posebno lepo izgleda tokom letnjih meseci jer savršeno naglašava preplanuli ten i daje licu svežiji izgled. Kod prirodnih plavuša dovoljno je dodati nekoliko toplijih pramenova kako bi se postigao luksuzni osunčani efekat, dok brinete do ove nijanse najčešće dolaze postupnim posvetljivanjem.

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Sunrise blonde pritom nije rezervisana samo za jednu boju tena ili stil. Upravo zbog svoje mekoće može se prilagoditi različitim podtonovima kože i prirodnim bojama kose. Može biti gotovo šampanjac svetla, toplija medena ili bogatija zlatna, zavisno od željenog rezultata.

Nakon godina dominacije hladnih i zahtevnih plavih nijansi, nova sezona vraća se prirodnijoj lepoti. Sunrise blonde savršeno oslikava aktuelni trend u svetu kose – manje savršenstva, a više pokreta, teksture i izgleda kao da ste upravo izašli iz letnjeg jutra okupanog suncem.

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