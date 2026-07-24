Plava kosa ovog leta dobija potpuno novu dimenziju. Umesto intenzivnih platinastih tonova koji zahtevaju mnogo održavanja, u fokus dolazi nežnija i prirodnija verzija plave – sunrise blonde.

Reč je o nijansi inspirisanoj bojama jutarnjeg neba, u kojoj se isprepliću zlatni, medeni i šampanjac tonovi stvarajući efekat kose koju je prirodno obasjalo sunce.

Trend su već prigrlile brojne slavne trendseterke, među kojima je i Bela Hadid, a beauty stručnjaci predviđaju kako će upravo ova nijansa obeležiti letnju sezonu. Za razliku od klasične platinaste plave koja deluje vrlo precizno i zahteva redovne korekcije, sunrise blonde oslanja se na dimenziju, pokret i prirodan prelaz boja.

Tajna ove nijanse krije se u kombinaciji nekoliko tehnika farbanja. Najčešće se koriste nežni babylights pramenovi i balayage kojima se postiže višedimenzionalan izgled, dok se pri korenu ostavlja nešto više prirodne dubine. Upravo taj detalj omogućuje da kosa izgleda mekše i prirodnije te da izrastak ne bude toliko vidljiv.

Rezultat je kosa koja se menja zavisno od svetlosti – na dnevnom suncu poprima zlatni sjaj, dok u zatvorenim prostorima deluje nežnije i sofisticiranije. Umesto veštačkog efekta jedne nijanse, sunrise blonde stvara utisak bogate, negovane i zdrave kose.

Osim estetske privlačnosti, ova nijansa ima i jednu veliku praktičnu prednost. Zbog prirodnog prelaza boja puno je jednostavnija za održavanje od klasičnih plavih tonova. Kako kosa raste, izrastak se skladno uklapa u postojeću boju, pa nisu potrebni česti odlasci frizeru.

Posebno lepo izgleda tokom letnjih meseci jer savršeno naglašava preplanuli ten i daje licu svežiji izgled. Kod prirodnih plavuša dovoljno je dodati nekoliko toplijih pramenova kako bi se postigao luksuzni osunčani efekat, dok brinete do ove nijanse najčešće dolaze postupnim posvetljivanjem.

Sunrise blonde pritom nije rezervisana samo za jednu boju tena ili stil. Upravo zbog svoje mekoće može se prilagoditi različitim podtonovima kože i prirodnim bojama kose. Može biti gotovo šampanjac svetla, toplija medena ili bogatija zlatna, zavisno od željenog rezultata.

Nakon godina dominacije hladnih i zahtevnih plavih nijansi, nova sezona vraća se prirodnijoj lepoti. Sunrise blonde savršeno oslikava aktuelni trend u svetu kose – manje savršenstva, a više pokreta, teksture i izgleda kao da ste upravo izašli iz letnjeg jutra okupanog suncem.

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