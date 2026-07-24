Ovoga puta, međutim, mnogi su primetili da je napravila potpuni zaokret i odlučila se za znatno svedeniji izgled. Partnerka Kristijana Ronalda pozirala je u elegantnoj crnoj mini haljini sa pertlanim dekolteom, uz široki pojas sa zmijskim printom koji je dodatno naglasio njenu figuru. Kombinaciju je zaokružila klasičnim crnim salonkama i diskretnim srebrnim krstom oko vrata, bez prepoznatljivog mnoštva skupocenog nakita koje inače nosi.

Ipak, jedan detalj bilo je nemoguće ne primetiti.

Pored Georgine nalazi se jarko crvena Hermès Birkin torba, jedan od najprestižnijih modnih dodataka na svetu. U zavisnosti od modela, kože od koje je izrađena i retkosti, ovakve torbe mogu da koštaju oko 50.000 evra, a pojedini primerci dostižu i znatno veće iznose na tržištu luksuzne mode. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je Birkin mnogo više od torbe - za brojne kolekcionare ona predstavlja simbol statusa, ali i investiciju čija vrednost s godinama često raste.

Za razliku od svojih ranijih izdanja, kada je kombinovala velike dijamante, satove i upadljiv nakit, Georgina je ovoga puta dozvolila da samo jedan luksuzni komad bude u prvom planu. Mnogi njeni pratioci ocenili su da joj ovakav stil pristaje više nego preterano “kićenje”, jer izgleda sofisticiranije i elegantnije.

I dok su jedni komentarisali njenu figuru i stajling, većina pogleda ipak se zadržala na crvenoj Birkin torbi, koja je bez sumnje postala glavna zvezda cele fotografije.