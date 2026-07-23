Mnoge žene nisu potpuno zadovoljne izgledom svojih stopala pa radije biraju zatvoreniju obuću čak i tokom najtoplijih dana. No, za lep i negovan izgled često nije potrebno puno – dobra nega i pravilno izabrana nijansa laka mogu napraviti veliku razliku.

Upravo zato se ovog leta među beauty trendovima posebno istakao jedan pedikir koji osvaja svojom jednostavnošću.

Reč je o mlečno belom pedikiru, odnosno mlečno beloj nijansi laka koji je postao omiljeni izbor brojnih trendseterki i slavnih lepotica.

Za razliku od klasične bele boje, koja može delovati vrlo izražajno i naglašeno, mlečno bela nijansa mnogo je mekša i sofisticiranija. Njen kremasti ton noktima daje uredan, čist i svež izgled, a stopalima pruža utisak posebne nege bez osećaja preterane upadljivosti.

Upravo se u toj suptilnosti krije njena najveća privlačnost. Milk white pedikir jedna je od onih neutralnih nijansi koje se lako prilagođavaju različitim stilovima i prilikama. Jednako dobro izgleda uz jednostavne kožne sandale, japanke, moderne natikače, ali i elegantnije modele s potpeticom.

Osim što pristaje gotovo svim tonovima kože, ova nijansa vizuelno omekšava izgled noktiju i stvara efekat urednog, minimalističkog pedikira. Idealan je izbor za sve žene koje ne vole jarke boje ili žele da njihov beauty izgled deluje profinjeno i nenametljivo.

Za prirodniji izgled dovoljan je samo jedan tanji sloj laka koji noktima daje blagi mlečni veo i zdrav sjaj. Za izraženiji efekat mogu se naneti dva sloja, čime boja postaje punija, ali i dalje zadržava svoju elegantnu i luksuznu estetiku.

Upravo zato mlečno beli pedikir savršeno se uklapa u aktuelni trend minimalističke lepote – naglasak nije na upečatljivim detaljima, već na utisku urednosti, zdravlja i prirodne sofisticiranosti.

Sve počinje dobrom pripremom stopala. Pre lakiranja preporučuje se kratka kupka koja će omekšati kožu, zatim nežno uklanjanje zadebljalih delova, uređivanje kožice oko noktiju i oblikovanje noktiju turpijom.

Nakon pripreme dovoljno je odabrati lak u mlečno beloj ili vrlo nežnoj mlečno ružičastoj nijansi, zavisno od tona kože i željenog efekta. Završni sloj sjajnog nadlaka dodatno će naglasiti urednost i dati noktima izgled poput salonskog pedikira.

Za još bolji rezultat važno je redovno negovati kožu stopala hidratantnom kremom ili uljem, posebno tokom leta kada su stopala češće izložena suncu, moru i suvom vazduhu.

Milk white pedikir još je jedan dokaz da upravo najjednostavniji beauty izbori često ostavljaju najelegantniji utisak. Neutralna, nežna i bezvremenska, ova mlečna nijansa savršen je izbor za sve koji ovog leta žele uredna stopala koja izgledaju negovano, sofisticirano i uvek aktuelno.

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