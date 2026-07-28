Za sve koji ujutru vole da skuvaju lonče kafe, imamo dobre vesti.

U novom naučnom saopštenju objavljenom u časopisu Američkog udruženja za srce (Circulation), istraživači su otkrili da većina odraslih može bezbedno konzumirati do pet šolja (od po oko 2,4 decilitra) kafe sa kofeinom dnevno — što je oko 400 miligrama kofeina — bez povećanja rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Imajte na umu da se ovi nalazi odnose na crnu kafu, budući da velike količine dodatog šećera, aromatizovanih sirupa i mlečnih proizvoda mogu „znatno povećati unos kalorija i poništiti potencijalne zdravstvene koristi koje se povezuju sa samom kafom”, istaklo je udruženje.

Istraživanje je pokazalo da je konzumiranje kafe sa kofeinom bez dodatog šećera, aroma ili pavlake povezano sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, bolesti srca, moždanog udara, srčane insuficijencije i nekih poremećaja srčanog ritma.

Oprez

Ipak, ljubitelji kafe i dalje bi trebalo da budu oprezni u pogledu unosa i načina na koji on utiče na njihov organizam.