Ako ste do sada najčešće birali smeđe, bež i druge zemljane tonove kada je šminkanje očiju u pitanju, vreme je za promenu. Jedna nijansa sve češće preuzima glavnu ulogu u beauty svetu, a ljubičasta senka postala je pravi hit među ljubiteljima šminke.

Od nežnih lavanda tonova do dubokih šljivastih nijansi, ljubičasta se ove sezone nosi na bezbroj načina. Može da izgleda suptilno i elegantno, ali i efektno kada se nanese u intenzivnijoj varijanti.

Šminkeri je posebno vole jer se lako prilagođava različitim stilovima šminkanja. Svetlije nijanse mogu da osveže pogled i daju mu nežan, romantičan izgled, dok tamniji tonovi stvaraju dramatičan efekat i savršeni su za večernji mejkap.

Ljubičasta senka posebno lepo ističe zelene i smeđe oči, ali može da se uklopi uz gotovo svaki ten i boju očiju. Za dnevni izgled dovoljno je naneti diskretnu nijansu preko kapaka, dok se za večernji izlazak može kombinovati sa ajlajnerom, šljokicama ili intenzivnijim ljubičastim tonovima.

Zato ne čudi što sve više žena upravo ovu boju traži kod profesionalnih šminkera. Nakon perioda dominacije neutralnih i zemljanih tonova, ljubičasta donosi dozu svežine i pokazuje da šminka ove sezone ne mora da bude dosadna da bi izgledala elegantno.