Kratke frizure svakog leta ponovo dolaze u prvi plan, ali ove sezone jedan stil se posebno izdvojio. Reč je o nordijskom bobu, frizuri koja je osvojila društvene mreže, salone i ljubiteljke minimalističkog stila.

Ova frizura podseća na klasičan bob dužine do brade, ali se izdvaja po ravno ošišanim krajevima, čistim linijama i jednostavnom, skandinavskom stilu. Rezultat je moderan, elegantan izgled koji deluje prirodno i nenametljivo.

Za razliku od klasičnog boba, koji često ima slojeve i stepenasto šišanje, nordijski bob oslanja se na precizan rez. Upravo zbog ravnih krajeva kosa izgleda gušće i punije, pa je ova frizura odličan izbor za žene sa tankom kosom koje žele više volumena bez mnogo truda.

Jedna od najvećih prednosti nordijskog boba jeste lako održavanje. Potrebno je samo povremeno skratiti krajeve kako bi zadržao prepoznatljiv oblik, dok svakodnevno stilizovanje traje svega nekoliko minuta. Dovoljni su četka, malo preparata za teksturu ili čak prirodno sušenje kako bi kosa izgledala uredno.

Najčešće se nosi sa dubokim razdeljkom sa strane, koji dodatno podiže kosu pri korenu i stvara utisak većeg volumena. Međutim, jednako efektno izgleda i sa razdeljkom na sredini, kada još više dolaze do izražaja njegove čiste i minimalističke linije.

Iako je posebno preporučljiv ženama sa tankom kosom, nordijski bob lepo pristaje i gustoj, ravnoj, talasastoj, pa čak i blago kovrdžavoj kosi. Kod svake teksture daje drugačiji, ali podjednako moderan izgled.

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