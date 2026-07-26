Bjuti influenserka Sara Palmira podelila je savete svoje 90-godišnje bake, za koju kaže da se i danas kune u jednostavnu rutinu nege kože. Prema njenim rečima, baka svoj mladolik i zdrav izgled pripisuje svakodnevnim navikama koje ne zahtevaju skupe tretmane.

Prvi korak je temeljno čišćenje lica pre spavanja. Njena baka najpre koristi sredstvo za uklanjanje šminke sa očiju, zatim mleko za čišćenje i tonik. Kako je Sara objasnila, baka decenijama veruje da prečesto ispiranje lica vodom može isušiti i oštetiti kožu, zbog čega se oslanja na svoju ustaljenu rutinu.

Drugi savet odnosi se na negu područja koja se često zanemaruju. Sve proizvode koje nanosi na lice, njena baka koristi i na vratu, dekolteu i rukama, kako bi i ti delovi kože dobili odgovarajuću negu.

Posebnu pažnju privukla je njena tehnika nanošenja proizvoda. Sara je otkrila da baka nežnim pokretima nagore masira lice i vrat, a ujutru koristi i blago štipkanje kože vrata, verujući da na taj način podstiče cirkulaciju.

Ipak, najvažniji deo njene rutine odnosi se na zaštitu od sunca. Sara kaže da svoju baku nikada nije videla da izlazi iz kuće bez sunčanih naočara, dok proizvode sa SPF zaštitom koristi redovno.

Iako je teško proceniti koliko je upravo ova rutina zaslužna za njen izgled, jednostavne navike 90-godišnje žene privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama, gde mnogi komentarišu da izgleda izuzetno zdravo i mladoliko za svoje godine.