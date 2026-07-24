Visoke letnje temperature u Madridu zahtevaju posebnu vrstu modne diplomatije, a kraljica Leticija savršeno vlada umetnošću odevanja koja ne žrtvuje sofisticiranost zarad udobnosti. Prilikom dočeka tima koji stoji iza dokumentarnog filma ,,Los Nietos del Silencio" u palati Zarzuela, kraljica je ponela haljinu brenda Antik Batik.

Ova kaskadna maksi silueta odlikuje se zatvorenim okruglim izrezom koji odlično balansira kroj bez rukava sa suptilno naglašenim strukom, stvarajući vizuelni sklad koji istovremeno izdužuje figuru i pruža slobodu pokreta. Raskošna suknja obogaćena je belim horizontalnim prugama, dok prefinjeni cvetni vez na gornjem delu daje dozu romantičnog šarma.

Zanimljivo je da je Leticija ovu kreaciju već nosila prošle godine na simpozijumu posvećenom ženama u sportu, čime svesno gradi narativ o garderobi koja služi svrsi.

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