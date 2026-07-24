Visoke letnje temperature u Madridu zahtevaju posebnu vrstu modne diplomatije, a kraljica Leticija savršeno vlada umetnošću odevanja koja ne žrtvuje sofisticiranost zarad udobnosti. Prilikom dočeka tima koji stoji iza dokumentarnog filma ,,Los Nietos del Silencio" u palati Zarzuela, kraljica je ponela haljinu brenda Antik Batik.
Ova kaskadna maksi silueta odlikuje se zatvorenim okruglim izrezom koji odlično balansira kroj bez rukava sa suptilno naglašenim strukom, stvarajući vizuelni sklad koji istovremeno izdužuje figuru i pruža slobodu pokreta. Raskošna suknja obogaćena je belim horizontalnim prugama, dok prefinjeni cvetni vez na gornjem delu daje dozu romantičnog šarma.
Zanimljivo je da je Leticija ovu kreaciju već nosila prošle godine na simpozijumu posvećenom ženama u sportu, čime svesno gradi narativ o garderobi koja služi svrsi.
Lični pečat
Kako bi kompletirala svoj izgled za leto 2026, odabrala je model cipela koji predstavlja sam temelj njenog ličnog stila, ali i omaž nacionalnom nasleđu. Iako espadrile ove sezone doživljavaju povratak, za špansku kraljicu Leticiju one nikada nisu ni izašle iz mode.
Poznata po tome što podržava španski dizajn i lokalne zanatlije, ona godinama bira ručno rađenu obuću brenda ,,Calzados Picón". Njen modni uticaj je toliko snažan da je ova etiketa svoj prepoznatljiv dizajn sa punom petom od devet centimetara u njenu čast zvanično nazvala „Letizia”.
Detalji
Ostajući verna svom izgledu, kosu je stilizovala u blage i ležerne talase. Celokupan utisak zaokružila je diskretnim zlatnim minđušama španske kuće nakita ,,Isabel Guarch". Ovaj minimalistički pristup aksesoarima potvrđuje njenu naklonost ka pravcu tihog luksuza, u kojem se luksuz ističe kroz kvalitet izrade i promišljen dizajn.
Ovakav način odevanja još jednom podvlači njenu posvećenost održivoj modi. Za modernu monarhiju to je postala jasna poruka odgovornosti i svesti o vremenu u kojem živimo. Tu istu filozofiju demonstrirala je i na finalu FIFA Svetskog prvenstva u fudbalu proteklog vikenda, kada je ponela upečatljivu crvenu haljinu brenda ,,Adolfo Dominguez" koju je prvi put obukla prošle jeseni, prenosi Elle.
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