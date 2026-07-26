Ulje od ruzmarina poslednjih godina postalo je jedno od najtraženijih prirodnih sredstava za negu kose. Brojna istraživanja ukazuju na to da ruzmarin može da podstakne cirkulaciju kože glave, što doprinosi boljoj ishrani korena dlake i pomaže u smanjenju opadanja kose. Zbog toga se sve češće nalazi u šamponima, serumima i uljima namenjenim jačanju kose.

Osim što može da podstakne rast nove kose, ulje od ruzmarina pomaže u održavanju zdravog temena, može da ublaži perut i svrab, a redovnom upotrebom kosa postaje mekša, sjajnija i otpornija na lomljenje, pa će izgledati lepše i gušće.

Najbolje od svega je što ovo prirodno ulje možete lako napraviti kod kuće od svega nekoliko sastojaka.

Kako napraviti ulje od ruzmarina?

Potrebni su vam šaka sušenog ruzmarina, kvalitetno maslinovo ili bademovo ulje i čista staklena tegla.

Dobro operite sveže grančice ruzmarina i ostavite ih da se potpuno osuše. Odvojite listiće od stabljike i stavite ih u čistu, suvu teglu. Prelijte ih maslinovim ili bademovim uljem tako da budu potpuno potopljeni. Zatvorite teglu i ostavite je na toplom mestu ili suncu 3 do 4 nedelje, uz povremeno mućkanje.

Kada ulje poprimi karakterističnu boju i miris, procedite ga kroz gazu i sipajte u tamnu staklenu bočicu.

Kako se koristi ulje od ruzmarina za kosu?

Pre pranja kose nanesite nekoliko kapi ulja na teme glave i vrhovima prstiju nežno masirajte 5 do 10 minuta. Ostavite da deluje najmanje 30 minuta, a po želji i nekoliko sati, zatim operite kosu blagim šamponom.

Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba 2 do 3 puta nedeljno tokom najmanje tri meseca, jer prirodnim preparatima obično treba više vremena da pokažu efekat.