Odabir kreme za sunčanje odavno više usputna stavka u našoj rutini nege kože. Između različitih tekstura, završnih efekata, nevidljivih formula ili onih obogaćenih luksuznim sastojcima, ponuda na policama se znatno proširila poslednjih godina.

Međutim, mimo samog ugođaja pri nanošenju, jedno pitanje se uvek iznova postavlja: ,,Kom zaštitnom faktoru treba dati prednost?" Iako se SPF 50 nametnuo kao apsolutni standard za visoku zaštitu, sve više brendova sada ističe SPF 50+ na svojim pakovanjima. Ova oznaka naizgled obećava superiornu efikasnost, ali šta se zaista krije iza nje?

SPF 50 i SPF 50+: U čemu je razlika?