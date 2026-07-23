Odabir kreme za sunčanje odavno više usputna stavka u našoj rutini nege kože. Između različitih tekstura, završnih efekata, nevidljivih formula ili onih obogaćenih luksuznim sastojcima, ponuda na policama se znatno proširila poslednjih godina.
Međutim, mimo samog ugođaja pri nanošenju, jedno pitanje se uvek iznova postavlja: ,,Kom zaštitnom faktoru treba dati prednost?" Iako se SPF 50 nametnuo kao apsolutni standard za visoku zaštitu, sve više brendova sada ističe SPF 50+ na svojim pakovanjima. Ova oznaka naizgled obećava superiornu efikasnost, ali šta se zaista krije iza nje?
SPF 50 i SPF 50+: U čemu je razlika?
Zaštitni faktor meri isključivo zaštitu od UVB zraka koji su odgovorni za opekotine od sunca. Da bi proizvod nosio oznaku SPF 50, njegov izmereni indeks mora biti između 50 i 59. Za vrednosti iznad 60, proizvođači imaju pravo da koriste oznaku SPF 50+. Drugim rečima, onaj mali dodatak u vidu plusa ne znači duplo veću zaštitu, već jednostavno pokazuje da proizvod premašuje prag koji propisuju regulative. U stvarnosti, ta razlika je sasvim minimalna. SPF 50 filtrira oko 98 procenata UVB zraka, dok SPF 50+ blokira tek neznatno viši procenat.
Ta razlika definitivno postoji u laboratorijskim uslovima, ali često postaje potpuno neprimetna u svakodnevnom životu, gde količina nanetog proizvoda retko kada bude zaista dovoljna. Prema mišljenju stručnjaka, proizvodi takozvane vrlo visoke zaštite ne povećavaju značajno otpornost na UV zračenje u poređenju sa klasičnim SPF 50 formulama. Eksperti čak ističu bojazan da ovakve oznake mogu stvoriti lažni osećaj sigurnosti, navodeći potrošače da se duže i bezbrižnije izlažu suncu. Zbog toga se preporučuje da se i SPF 50 i 50+ posmatraju kao ista kategorija visoke zaštite.
Fokusirajte se na pravilno nanošenje
Mimo same brojke ispisane na bočici, efikasnost zaštite od sunca zavisi pre svega od njenog pravilnog korišćenja.
Izdašno nanošenje koje se ponavlja svaka dva sata, kao i nakon svakog kupanja, ostaje daleko presudniji faktor od dileme da li ste kupili SPF 50 ili SPF 50+. Dermatolozi takođe podsećaju da nanošenje kreme za sunčanje uvek mora biti praćeno i drugim merama opreza. Potrebno je redovno tražiti hladovinu, nositi laganu odeću koja štiti kožu i izbegavati boravak na otvorenom u satima kada je sunčevo zračenje najintenzivnije. Jednostavnije rečeno, vaš najbolji saveznik na letovanju nije nužno onaj mali plus na pakovanju, već adekvatna zaštita koja se pre svega redovno i pravilno nanosi, prenosi Elle.
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