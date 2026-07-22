Letnje kombinacije često se zasnivaju na jednostavnim krojevima, laganim materijalima i svetlim nijansama, ali upravo modni dodaci daju završni pečat celom izgledu. Ove sezone posebno se izdvajaju torbe od rafije. One su lagane, praktične i dovoljno upečatljive da i najjednostavniji autfit pretvore u moderan stajling.

Leto 2026. pokazuje da ovaj prirodni materijal više nije rezervisan samo za plažu. Moderne torbe od rafije nose se uz elegantna lanena odela, pamučne haljine, široke pantalone, slip suknje i minimalističke sandale.

Upravo zbog svoje svestranosti postale su jedan od najisplativijih modnih dodataka sezone.

Njihova prednost je što se ne nameću, već se prirodno uklapaju uz različite stilove, od lepršavih haljina i bermuda do širokih košulja i ravnih sandala.

Za razliku od kožnih torbi koje tokom leta mogu izgledati teško uz lagane kombinacije, rafija daje svežinu i letnji izgled. Istovremeno deluje dovoljno elegantno da se nosi i u dnevnim i u večernjim prilikama.

Mogu se naći modeli od velikih šoper za svaki dan ili plažu do malih torbica koje se nose u ruci ili preko ramena za elegantnije prilike.

Torba od rafije tako postaje jedan od onih modnih detalja koji nisu samo prolazni trend, već praktičan komad koji vredi imati u letnjem garderoberu.

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