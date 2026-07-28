Krema za sunčanje često ostavlja uporne žute ili tamne fleke na odeći koje se teško uklanjaju običnim pranjem. Bele majice posebno su osetljive, a tragovi mogu ostati i na kupaćim kostimima.

Postoji nekoliko jednostavnih trikova pomoću kojih ove fleke možete ukloniti sastojcima koje imate kod kuće.

Soda bikarbona i deterdžent za sudove

Ako je fleka duboko prodrla u tkaninu, isprobajte kombinaciju sode bikarbone i deterdženta za pranje sudova.

Navlažite fleku, pospite sodom bikarbonom, dodajte nekoliko kapi deterdženta i nežno istrljajte starom četkicom za zube. Ostavite da deluje nekoliko sati, a zatim operite odeću prema uputstvu sa etikete.

Pomaže i belo alkoholno sirće

Još jedan jednostavan trik je belo alkoholno sirće. Natopite fleku sirćetom, ostavite da odstoji, pa potom operite odeću na uobičajen način.

Sirće može pomoći da se ostaci kreme lakše razgrade i isperu tokom pranja.

Bez obzira na to koji metod izaberete, najvažnije je reagovati što pre. Što duže fleka ostane na tkanini, veća je verovatnoća da će se trajno vezati za vlakna i biti mnogo teža za uklanjanje.

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