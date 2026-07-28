Kada je reč o najneobičnijim trendovima u svetu obuće, jedan se posebno ističe ove sezone, salonke koje su namerno jedan ili dva broja veće.

Ovaj trend nas u trenutku vraća u detinjstvo i budi nostalgična sećanja na trenutke kada smo krišom obuvali mamine salonke, vukli đonove po parketu i pokušavali da hodamo dok su nam stopala „plivala” u cipelama.

Trend koji je mnoge iznenadio

Dok smo pregledali Instagram, naišli smo na fotografiju koja je istovremeno bila intrigantna i pomalo zbunjujuća: par stopala u salonkama koje su očigledno bile prevelike. Fotografija potiče iz završne kolekcije Alare Kocman, mlade dizajnerke i diplomirane studentkinje modnog dizajna na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču. Kolekcija pod nazivom ,,Girl Just Wanna Have Fun" posveta je osetljivom razdoblju između bezbrižnog detinjstva i prvih koraka ka adolescenciji.

Upravo u tom kontekstu prevelike salonke dobijaju svoje pravo značenje. Poput namerno predimenzionirane odeće, podsećaju na komade koje deca pozajmljuju od odraslih i simbolizuju dečju fascinaciju svetom kojem tek žele da pripadaju. To je način da se priča o odrastanju ispriča iz dečje perspektive.

Moda je oduvek volela da eksperimentiše s proporcijama i volumenom, menjajući krojeve i siluete gotovo arhitektonskom preciznošću. Međutim, cipele su podjednako zanimljivo polje za kreativnost, na kojem modne kuće i dizajneri slobodno istražuju nove ideje kroz modele koji su ponekad provokativni, ponekad razigrani, a često potpuno neočekivani.

Jedan od najupečatljivijih primera ove sezone dolazi iz brenda ,,Chanel", gde je Metju Blejzi predstavio salonke inspirisane bajkom ,,Džek i čarobni pasulj".

Sličnu ideju videli smo i na reviji brenda ,,Balenciaga" pod kreativnim vođstvom Pierpaola Pićiolija. Nekoliko modela nosilo je salonke s malom mašnom čiji je gornji deo bio podignut iznad risa, stvarajući optičku iluziju da stopalo lebdi unutar cipele. Reč je o efektnoj optičkoj iluziji koja istog trenutka priziva uspomene iz detinjstva.

Još tokom sezone jesen/zima 2025/2026. Viktorija Bekam reinterpretirala je klasične salonke kroz svoj prepoznatljivi minimalistički dizajnerski izraz. Modeli od mat crne i bordo lakovane kože bili su kombinovani sa senzualnim čarapama, dok su manekenke na visokim potpeticama ostavljale utisak da nose salonke koje su im prevelike, iako je peta sve vreme ostajala čvrsto na svom mestu.

Ovaj, iako ne sasvim nov fenomen, pokazuje koliko su dizajneri i dalje fascinirani optičkim iluzijama i uspomenama iz detinjstva. Istovremeno nas podseća da moda nije samo odeća ili modni dodatak, već prostor za eksperimentisanje, istraživanje i pomeranje granica kreativnosti, prenosi Vogue.

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