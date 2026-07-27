Ovan

Očekuje vas dinamičan dan u kojem ćete imati priliku da završite ono što ste ranije odlagali. Na poslu se oslonite na sopstvenu procenu, a u ljubavi ne krijte ono što osećate. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra.

Bik

Finansije dolaze u prvi plan, pa ćete pažljivo razmišljati o svakom trošku. Na poslu ne žurite sa odlukama, jer detalji mogu biti važniji nego što se na prvi pogled čini. U ljubavi vas očekuje mirnija i stabilnija atmosfera.

Blizanci

Komunikacija vam donosi prednost. Jedan razgovor može otvoriti vrata novoj poslovnoj prilici ili promeniti vaš pogled na određenu situaciju. U ljubavi budite iskreni i ne pokušavajte da sakrijete ono što zaista želite.

Rak

Bićete posebno emotivni i intuitivni. Na poslu ćete morati da postavite jasnije granice, dok vas u privatnom životu očekuje razgovor koji može doneti olakšanje. Slobodni Rakovi mogli bi da se zainteresuju za osobu iz svog okruženja.

Lav

Vaša energija i samopouzdanje dolaze do izražaja. Ovo je dobar trenutak da se izborite za svoje ideje i pokažete šta umete. U ljubavi vas očekuje više strasti, a jedan susret može ostaviti snažan utisak.

Devica

Dan je povoljan za organizaciju i rešavanje obaveza. Ne dozvolite da vas tuđi problemi izbace iz ravnoteže. U ljubavi ćete želeti više sigurnosti i konkretnih odgovora.

Vaga

Pred vama je dan važnih razgovora i odluka. Na poslu možete dobiti podršku osobe od koje to niste očekivali. U ljubavi je pravi trenutak da otvoreno kažete šta vam smeta, ali bez nepotrebnih rasprava.

Škorpija

Intuicija će vam biti veoma jaka i pomoći da prepoznate šta se zaista krije iza nečijih reči. Na poslovnom planu mogući su pomaci, dok u ljubavi sledi zanimljiv obrt. Ne donosite zaključke pre nego što čujete celu priču.

Strelac

Želećete promenu i izlazak iz rutine. Dan je povoljan za nove planove, putovanja i kontakte sa ljudima koji vas inspirišu. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje ili poruka koju ste dugo čekali.

Jarac

Obaveze se gomilaju, ali ćete uspeti da zadržite kontrolu. Važno je da ne preuzmete sve na sebe. U ljubavi ćete želeti jasnost i stabilnost, a iskren razgovor može rešiti nedoumicu koja vas već neko vreme muči.

Vodolija

Pred vama je dan novih ideja i neočekivanih prilika. Neko bi mogao da vam ponudi zanimljivu saradnju ili predlog koji će vas iznenaditi. U ljubavi ne bežite od spontanosti, upravo ona može doneti najlepši trenutak.

Ribe

Bićete osetljivi na atmosferu i tuđe raspoloženje, pa je važno da ne preuzimate tuđe probleme. Na poslu verujte svom osećaju, a u ljubavi vas očekuje nežan i emotivan trenutak koji će vam vratiti veru u odnos.