Pitanje kako pravilno naneti masku za kosu jedno je od najčešće pretraživanih beauty pitanja na internetu, a razlog je vrlo jednostavan – skoro svi žele postići onu savršeno mekanu, sjajnu i negovanu kosu kakvu obično vidimo nakon tretmana u salonu. Maske za kosu zaista mogu napraviti veliku razliku, no samo ako se koriste na pravilan način.

Ako je kosa nakon redovnog nedeljnog rituala i dalje suva, neposlušna ili izgleda beživotno, moguće je da problem nije u samom proizvodu, već u tehnici nanošenja. Naime, maske za kosu nisu svi isti proizvod – postoje formule koje se ispiru i one koje ostaju na kosi, a svaka ima drugačiju namenu.

Kako objašnjavaju stručnjaci, najbolji rezultati postižu se kada se maska nanosi na pravilno pripremljenu kosu, u odgovarajućoj količini i dovoljno dugo ostavi da deluje. Važno je i izbegavati neke česte greške, poput nanošenja proizvoda na teme, korišćenja prevelike količine ili ispiranja prevrućom vodom koja može ukloniti deo hidratacije koju pokušavamo postići.

Za razliku od klasičnog regeneratora koji uglavnom deluje na površini vlasi, maska sadrži veću koncentraciju hranljivih sastojaka i namenjena je dubljoj obnovi kose. Najviše koristi imaju osobe sa suvom, farbanom, blajhanom ili toplotno oštećenom kosom. Pravilno odabrana maska može pomoći u smanjenju pucanja vlasi, povećanju sjaja, lakšem oblikovanju i vraćanju mekoće.

No, čak i zdrava kosa povremeno može imati koristi od intenzivnije nege, posebno zbog svakodnevnog izlaganja suncu, toplotnim uređajima, onečišćenju i stilizovanju.

Koliko često koristiti masku za kosu?

Iako mnogi misle da će češće korišćenje doneti bolje rezultate, kod maski za kosu važi pravilo da više nije uvek bolje.

„Većina ljudi ne mora koristiti masku pri svakom pranju kose. Prosečnoj osobi obično je dovoljno koristiti je jednom nedeljno kako bi kosa ostala zdrava i hidrirana”, kaže Luiz Bejli.

Za suvu i oštećenu kosu stručnjaci preporučuju masku jednom do dvaput nedeljno, dok tankoj ili masnijoj kosi može odgovarati ređa primena, primera radi na svake dve nedelje. Lagane formule koje se ne ispiru mogu biti dobra opcija za kosu kojoj treba dodatna nega, ali bez osećaja težine.

Najčešće greške koje pravimo s maskama za kosu

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje prevelike količine proizvoda. Više maske ne znači nužno i bolji rezultat, već kosa može postati teška, masna i izgubiti volumen. Druga greška je nedovoljno dugo delovanje proizvoda. Ako masku odmah isperemo, njeni sastojci nemaju dovoljno vremena za delovanje.

S druge strane, ostavljanje maske satima neće automatski doneti dodatne rezultate, osim ako je reč o proizvodu koji je posebno namenjen takvom načinu korišćenja.

Video: