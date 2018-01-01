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Dom i saveti
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
SAVETI
Mnogi misle da je kasno za sadnju, a prave veliku grešku: Ovih 7 biljaka seje se baš u julu i rađa rekordno
16:23
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Foto: Shutterstock | Shutterstock/batiskinaphoto
KULINARSTVO
Ne mesi se, ne čeka se: Najmekše pitice sa mladim lukom gotove su za samo 10 minuta
15:08
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Shutterstock | pics five/Shutterstock
Njam!
Lagane i preukusne užine: Spremaju se za 5 minuta, zasitne su i ne stvaraju nadutost
14:27
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0
Foto: Shutterstock | Oleg Gekman
Opasn namere
Kako da saznate nečije namere: Ključne su obrve i oči, na ovo treba da obratite pažnju
12:48
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Foto: Shutterstock | Nadir Keklik
SAVRŠENO
Ovako Turkinje prave urmašice: Ovaj sastojak nikada ne preskaču, zato upiju sav sirup i budu sočne
12:27
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Naj žena ilustracija
ZVUČI ŠAŠAVO, A KAŽU DA DELUJE
Očistila sam dušek bolje od mašine! Sipala sam muževljevu kozmetiku po njemu i za 20 minuta fleke su nestale, beo je kao sneg!
10:56
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Shutterstock | Natalia Greeske/Shutterstock
Cveće
Osvežite hortenzije: Biće lepše i trajati duže ako sledite ove male savete, verujte stručnjacima
10:20
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Foto: Shutterstock
ZDRAVO
Naše bake nisu kupovale probiotike: Pravili su ovo kod kuće, a stomak im je radio kao sat
09:41
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shutterstock
ZDRAVO
Normalna vrednost krvnog pritiska je pomerena: Nije više 120/80
08:17
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Foto: Shutterstock | Shutterstock/New Africa
Je l' i vi prvo meso stavljate u brašno, pa u jaja? Kako se pravilno pohuje, proverite da li ceo život radite pogrešno
08:01
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Foto: Shutterstock | PawelKacperek
korisno
Kako oprati maline da se ne izgnječe: Trik koji pomaže da budu čiste i čvrste
20:25
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Foto: Shutterstock | AlexBuess
provereno!
Rod paradajza će se duplirati! Posadite pored njega biljku koja tera štetočine
18:45
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock
SAVETI
Ako ovako zalivate baštu, džabe vam i voda i đubrivo: Biljke bukvalno kuvate na vrućini
17:31
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Shutterstock
IZDAŠNO
Jeftinije od ovoga ne može! Posne palačinke od 2 sastojka, najmekše na svetu, naješće se cela porodica!
16:48
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0
Shutterstock | TSViPhoto/Shutterstock
Oprezno!
Produžni kabl nije za igru: Ove česte greške mogu skupo da vas koštaju, eksperti dali proverene savete
16:40
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Foto: Shutterstock | Botond Horvath/editorial
MIRISNA OPASNOST
Krije se u hiljadama dvorišta širom Srbije: Jedna od najotrovnijih biljaka često raste tik uz kuću
15:31
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0
Shutterstock | Gulf MG/Shutterstock
Rešenje
Neće vam više piti krv! Stavite ovo na prozor i komarci beže kao ludi
15:15
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/SabbirDigitall/editiorial
ZDRAVO
Smokve za zdravlje i izgled: Za kožu, sluh, pluća, grlo, ali ne mogu da se jedu bez mere
15:00
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Shutterstock | Lomb/Shutterstock
Prava stvar
Osveženje sa neočekivanim dodatkom: Vreli dani nisu problem uz ova pića, oduševila su celu Srbiju
14:31
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0
Foto: Shutterstock | Lee Risar/Shutterstock
Važna je prihrana
Baštovani otkrili tajnu bujnog prkosa: Jedan sastojak iz kuhinje pokreće lavinu novih cvetova
14:01
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private
SAVETI
Biljke će bujati kao lude: Tajna nije u skupom đubrivu, već u običnom jogurtu
13:44
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Foto: Shutterstock | PeopleImages/ shutterstock
Probajte
Kupili ste nove peškire, a oni ne upijaju ni kap? Grešku pravi skoro svako pre prvog pranja
11:31
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Shutterstock/Travelanza Media
Bašta
Umesto u kantu za smeće, stavite ih u teglu i napravite prihranu: Od ovoga krastavac rađa kao lud, taman kada mislite da je kraj on će vas iznenaditi
10:29
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0
shutterstock
SAVETI
Pila sam vodu sa kurkumom svakog jutra 7 dana: Petog dana sam primetila nešto čudno
10:15
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0
Shutterstock | Shutterstock
SAVETI
Evo ko ni u ludilu ne sme spavati pored otvorenog prozora: Bilo napolju i +40, ne sme
09:31
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0
Shutterstock | Shutterstock
Korisno
Sa plaže ponesite ovo: Drži vlažnost zemlje pod kontrolom, biljke će vam biti zahvalne
09:15
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Mari Franz
Kuhinja
Isti kao sa roštilja, zrna pucaju pod zubima, miriše kao lud: Kako ispeći kukuruz šećerac ko kuće, u rerni?
08:29
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0
Shutterstock | Shutterstock
Obratite pažnju
Ne čekajte poslednji trenutak: Odlaganje ovih kućnih zadataka je recept za katastrofu
20:21
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Foto: Shutterstock | Shutterstock/DimaBerlin
Kuća
2 namirnice iz kuhinje drže cveće u vazi živim danima: Niti će brzo uvenuti, niti će se voda brzo usmrdeti
18:01
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0
Foto: Shutterstock | shutterstock
Letnji specijalitet
Svi će je praviti ovog leta: Restoranski ukus u jednoj salati koja ima samo 400 kalorija
17:10
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0
Foto: Shutterstock | HalynaRom/shutterstock
VIDIM TI PARE
Koliko puta ste prosuli kafu i iznervirali se? Narodno verovanje kaže da to nije slučajno, a evo kad najavljuje i novac
16:55
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Mnogi misle da je kasno za sadnju, a prave veliku grešku: Ovih 7 biljaka seje se baš u julu i rađa rekordno
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Niko nije mogao da skine pogled sa kraljice Leticije: Haljina u nežnoj nijansi ukrala svu pažnju, izgleda 10 godina mlađe
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Finansijski horoskop od 13. do 19. jula: Vodoliji stižu velike pare, Ribama sreća sa nekretninama...
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Pila sam vodu sa kurkumom svakog jutra 7 dana: Petog dana sam primetila nešto čudno
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Isti kao sa roštilja, zrna pucaju pod zubima, miriše kao lud: Kako ispeći kukuruz šećerac ko kuće, u rerni?
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Kupili ste nove peškire, a oni ne upijaju ni kap? Grešku pravi skoro svako pre prvog pranja
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Dok mu žena kod kuće čuva četvoro dece, on se ljubi sa drugom! Kažu da se poznati pevač "pustio s lanca"
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Ljubavnica i žena zajedno pile kafu! Svi pričaju o skandalu poznatog pevača
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DOM I SAVETI
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?
Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
08:40
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Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
13:44
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0
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
14:28
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Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
15:30
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0
Najnovije
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
SAVETI
Mnogi misle da je kasno za sadnju, a prave veliku grešku: Ovih 7 biljaka seje se baš u julu i rađa rekordno
16:23
|
0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/batiskinaphoto
KULINARSTVO
Ne mesi se, ne čeka se: Najmekše pitice sa mladim lukom gotove su za samo 10 minuta
15:08
|
0
Shutterstock | pics five/Shutterstock
Njam!
Lagane i preukusne užine: Spremaju se za 5 minuta, zasitne su i ne stvaraju nadutost
14:27
|
0
Foto: Shutterstock | Oleg Gekman
Opasn namere
Kako da saznate nečije namere: Ključne su obrve i oči, na ovo treba da obratite pažnju
12:48
|
0
Foto: Shutterstock | Nadir Keklik
SAVRŠENO
Ovako Turkinje prave urmašice: Ovaj sastojak nikada ne preskaču, zato upiju sav sirup i budu sočne
12:27
|
0
Naj žena ilustracija
ZVUČI ŠAŠAVO, A KAŽU DA DELUJE
Očistila sam dušek bolje od mašine! Sipala sam muževljevu kozmetiku po njemu i za 20 minuta fleke su nestale, beo je kao sneg!
10:56
|
0
Vidi sve