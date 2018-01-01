Dom i saveti
Alo!

Dom i saveti

Mnogi misle da je kasno za sadnju, a prave veliku grešku: Ovih 7 biljaka seje se baš u julu i rađa rekordno
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
SAVETI

Mnogi misle da je kasno za sadnju, a prave veliku grešku: Ovih 7 biljaka seje se baš u julu i rađa rekordno

16:23 | 0
Ne mesi se, ne čeka se: Najmekše pitice sa mladim lukom gotove su za samo 10 minuta
Foto: Shutterstock | Shutterstock/batiskinaphoto
KULINARSTVO

Ne mesi se, ne čeka se: Najmekše pitice sa mladim lukom gotove su za samo 10 minuta

15:08 | 0
Lagane i preukusne užine: Spremaju se za 5 minuta, zasitne su i ne stvaraju nadutost
Shutterstock | pics five/Shutterstock
Njam!

Lagane i preukusne užine: Spremaju se za 5 minuta, zasitne su i ne stvaraju nadutost

14:27 | 0
Kako da saznate nečije namere: Ključne su obrve i oči, na ovo treba da obratite pažnju
Foto: Shutterstock | Oleg Gekman
Opasn namere

Kako da saznate nečije namere: Ključne su obrve i oči, na ovo treba da obratite pažnju

12:48 | 0
Ovako Turkinje prave urmašice: Ovaj sastojak nikada ne preskaču, zato upiju sav sirup i budu sočne
Foto: Shutterstock | Nadir Keklik
SAVRŠENO

Ovako Turkinje prave urmašice: Ovaj sastojak nikada ne preskaču, zato upiju sav sirup i budu sočne

12:27 | 0
Očistila sam dušek bolje od mašine! Sipala sam muževljevu kozmetiku po njemu i za 20 minuta fleke su nestale, beo je kao sneg!
Naj žena ilustracija
ZVUČI ŠAŠAVO, A KAŽU DA DELUJE

Očistila sam dušek bolje od mašine! Sipala sam muževljevu kozmetiku po njemu i za 20 minuta fleke su nestale, beo je kao sneg!

10:56 | 0
Osvežite hortenzije: Biće lepše i trajati duže ako sledite ove male savete, verujte stručnjacima
Shutterstock | Natalia Greeske/Shutterstock
Cveće

Osvežite hortenzije: Biće lepše i trajati duže ako sledite ove male savete, verujte stručnjacima

10:20 | 0
Naše bake nisu kupovale probiotike: Pravili su ovo kod kuće, a stomak im je radio kao sat
Foto: Shutterstock
ZDRAVO

Naše bake nisu kupovale probiotike: Pravili su ovo kod kuće, a stomak im je radio kao sat

09:41 | 0
Normalna vrednost krvnog pritiska je pomerena: Nije više 120/80
shutterstock
ZDRAVO

Normalna vrednost krvnog pritiska je pomerena: Nije više 120/80

08:17 | 0
Je l' i vi prvo meso stavljate u brašno, pa u jaja? Kako se pravilno pohuje, proverite da li ceo život radite pogrešno
Foto: Shutterstock | Shutterstock/New Africa

Je l' i vi prvo meso stavljate u brašno, pa u jaja? Kako se pravilno pohuje, proverite da li ceo život radite pogrešno

08:01 | 0
Kako oprati maline da se ne izgnječe: Trik koji pomaže da budu čiste i čvrste
Foto: Shutterstock | PawelKacperek
korisno

Kako oprati maline da se ne izgnječe: Trik koji pomaže da budu čiste i čvrste

20:25 | 0
Rod paradajza će se duplirati! Posadite pored njega biljku koja tera štetočine
Foto: Shutterstock | AlexBuess
provereno!

Rod paradajza će se duplirati! Posadite pored njega biljku koja tera štetočine

18:45 | 0
Ako ovako zalivate baštu, džabe vam i voda i đubrivo: Biljke bukvalno kuvate na vrućini
Foto: Shutterstock | Shutterstock
SAVETI

Ako ovako zalivate baštu, džabe vam i voda i đubrivo: Biljke bukvalno kuvate na vrućini

17:31 | 0
Jeftinije od ovoga ne može! Posne palačinke od 2 sastojka, najmekše na svetu, naješće se cela porodica!
Shutterstock
IZDAŠNO

Jeftinije od ovoga ne može! Posne palačinke od 2 sastojka, najmekše na svetu, naješće se cela porodica!

16:48 | 0
Produžni kabl nije za igru: Ove česte greške mogu skupo da vas koštaju, eksperti dali proverene savete
Shutterstock | TSViPhoto/Shutterstock
Oprezno!

Produžni kabl nije za igru: Ove česte greške mogu skupo da vas koštaju, eksperti dali proverene savete

16:40 | 0
Krije se u hiljadama dvorišta širom Srbije: Jedna od najotrovnijih biljaka često raste tik uz kuću
Foto: Shutterstock | Botond Horvath/editorial
MIRISNA OPASNOST

Krije se u hiljadama dvorišta širom Srbije: Jedna od najotrovnijih biljaka često raste tik uz kuću

15:31 | 0
Neće vam više piti krv! Stavite ovo na prozor i komarci beže kao ludi
Shutterstock | Gulf MG/Shutterstock
Rešenje

Neće vam više piti krv! Stavite ovo na prozor i komarci beže kao ludi

15:15 | 0
Smokve za zdravlje i izgled: Za kožu, sluh, pluća, grlo, ali ne mogu da se jedu bez mere
Foto: Shutterstock | Shutterstock/SabbirDigitall/editiorial
ZDRAVO

Smokve za zdravlje i izgled: Za kožu, sluh, pluća, grlo, ali ne mogu da se jedu bez mere

15:00 | 0
Osveženje sa neočekivanim dodatkom: Vreli dani nisu problem uz ova pića, oduševila su celu Srbiju
Shutterstock | Lomb/Shutterstock
Prava stvar

Osveženje sa neočekivanim dodatkom: Vreli dani nisu problem uz ova pića, oduševila su celu Srbiju

14:31 | 0
Baštovani otkrili tajnu bujnog prkosa: Jedan sastojak iz kuhinje pokreće lavinu novih cvetova
Foto: Shutterstock | Lee Risar/Shutterstock
Važna je prihrana

Baštovani otkrili tajnu bujnog prkosa: Jedan sastojak iz kuhinje pokreće lavinu novih cvetova

14:01 | 0
Biljke će bujati kao lude: Tajna nije u skupom đubrivu, već u običnom jogurtu
private
SAVETI

Biljke će bujati kao lude: Tajna nije u skupom đubrivu, već u običnom jogurtu

13:44 | 0
Kupili ste nove peškire, a oni ne upijaju ni kap? Grešku pravi skoro svako pre prvog pranja
Foto: Shutterstock | PeopleImages/ shutterstock
Probajte

Kupili ste nove peškire, a oni ne upijaju ni kap? Grešku pravi skoro svako pre prvog pranja

11:31 | 0
Umesto u kantu za smeće, stavite ih u teglu i napravite prihranu: Od ovoga krastavac rađa kao lud, taman kada mislite da je kraj on će vas iznenaditi
Shutterstock/Travelanza Media
Bašta

Umesto u kantu za smeće, stavite ih u teglu i napravite prihranu: Od ovoga krastavac rađa kao lud, taman kada mislite da je kraj on će vas iznenaditi

10:29 | 0
Pila sam vodu sa kurkumom svakog jutra 7 dana: Petog dana sam primetila nešto čudno
shutterstock
SAVETI

Pila sam vodu sa kurkumom svakog jutra 7 dana: Petog dana sam primetila nešto čudno

10:15 | 0
Evo ko ni u ludilu ne sme spavati pored otvorenog prozora: Bilo napolju i +40, ne sme
Shutterstock | Shutterstock
SAVETI

Evo ko ni u ludilu ne sme spavati pored otvorenog prozora: Bilo napolju i +40, ne sme

09:31 | 0
Sa plaže ponesite ovo: Drži vlažnost zemlje pod kontrolom, biljke će vam biti zahvalne
Shutterstock | Shutterstock
Korisno

Sa plaže ponesite ovo: Drži vlažnost zemlje pod kontrolom, biljke će vam biti zahvalne

09:15 | 0
Isti kao sa roštilja, zrna pucaju pod zubima, miriše kao lud: Kako ispeći kukuruz šećerac ko kuće, u rerni?
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Mari Franz
Kuhinja

Isti kao sa roštilja, zrna pucaju pod zubima, miriše kao lud: Kako ispeći kukuruz šećerac ko kuće, u rerni?

08:29 | 0
Ne čekajte poslednji trenutak: Odlaganje ovih kućnih zadataka je recept za katastrofu
Shutterstock | Shutterstock
Obratite pažnju

Ne čekajte poslednji trenutak: Odlaganje ovih kućnih zadataka je recept za katastrofu

20:21 | 0
2 namirnice iz kuhinje drže cveće u vazi živim danima: Niti će brzo uvenuti, niti će se voda brzo usmrdeti
Foto: Shutterstock | Shutterstock/DimaBerlin
Kuća

2 namirnice iz kuhinje drže cveće u vazi živim danima: Niti će brzo uvenuti, niti će se voda brzo usmrdeti

18:01 | 0
Svi će je praviti ovog leta: Restoranski ukus u jednoj salati koja ima samo 400 kalorija
Foto: Shutterstock | shutterstock
Letnji specijalitet

Svi će je praviti ovog leta: Restoranski ukus u jednoj salati koja ima samo 400 kalorija

17:10 | 0
Koliko puta ste prosuli kafu i iznervirali se? Narodno verovanje kaže da to nije slučajno, a evo kad najavljuje i novac
Foto: Shutterstock | HalynaRom/shutterstock
VIDIM TI PARE

Koliko puta ste prosuli kafu i iznervirali se? Narodno verovanje kaže da to nije slučajno, a evo kad najavljuje i novac

16:55 | 0

Najnovije

Najčitanije

1min

Mnogi misle da je kasno za sadnju, a prave veliku grešku: Ovih 7 biljaka seje se baš u julu i rađa rekordno

7min

Monika Beluči kao anđeo u belom: Italijanska diva oduševila u kombinaciji koja je s razlogom klasik

19min

Pevačica se okomila na Pepu Prase: Omiljeni lik iz crtaća joj stao na žulj, nije mogla da prećuti na ovu provokaciju

41min

Niko nije mogao da skine pogled sa kraljice Leticije: Haljina u nežnoj nijansi ukrala svu pažnju, izgleda 10 godina mlađe

1H

Finansijski horoskop od 13. do 19. jula: Vodoliji stižu velike pare, Ribama sreća sa nekretninama...

1D

Pila sam vodu sa kurkumom svakog jutra 7 dana: Petog dana sam primetila nešto čudno

1D

Isti kao sa roštilja, zrna pucaju pod zubima, miriše kao lud: Kako ispeći kukuruz šećerac ko kuće, u rerni?

1D

Kupili ste nove peškire, a oni ne upijaju ni kap? Grešku pravi skoro svako pre prvog pranja

24H

Dok mu žena kod kuće čuva četvoro dece, on se ljubi sa drugom! Kažu da se poznati pevač "pustio s lanca"

18H

Ljubavnica i žena zajedno pile kafu! Svi pričaju o skandalu poznatog pevača

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0