Iako nijedna biljka ne može u potpunosti da ih eliminiše, postoje vrste čiji miris komarcima ne prija, pa mogu doprineti da ih bude manje u vašoj blizini.

Lavanda je među najpoznatijim prirodnim saveznicima u borbi protiv komaraca. Njena prijatna aroma opušta ljude, dok insektima ne odgovara, zbog čega je čest izbor za balkone i bašte.

Neven nije cenjen samo zbog svojih jarkih cvetova. Njegov specifičan miris može pomoći u odbijanju komaraca, ali i pojedinih drugih insekata, pa je čest gost u baštama.

Ruzmarin je još jedan odličan izbor. Ova aromatična biljka ne samo da obogaćuje brojna jela, već svojim jakim mirisom može da odbije komarce i učini boravak napolju prijatnijim.

Posebno zanimljiva je macina trava, koja sadrži jedinjenje nepetalakton. Pojedina istraživanja pokazala su da ono može biti veoma efikasno u odbijanju komaraca, zbog čega se ova biljka sve češće preporučuje kao prirodna zaštita.

Ipak, važno je imati realna očekivanja. Nijedna biljka sama po sebi neće potpuno oterati komarce. Najbolji rezultati postižu se kombinovanjem više biljaka, redovnim uklanjanjem stajaće vode iz saksija i dvorišta, kao i korišćenjem mreža na prozorima.

Ako želite jednostavno i lepo rešenje za balkon ili terasu, kombinacija lavande i bosiljka pokazala se kao odličan izbor. Osim što će oplemeniti prostor svojim izgledom i mirisom, ove biljke mogu doprineti da u letnjim večerima uživate uz znatno manje dosadnih komaraca.