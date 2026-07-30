Neuredna kuća negativno utiče na život osoba koje tu stanuju, sprečava ih da napreduju u poslovnom i ljubavnom životu u zavisnosti od toga koja prostorija je u haosu. Nered u svakoj prostoroji kuće predstavlja energetski barijeru za određenu oblast života.

Dnevna soba

Dnevna soba je mesto u kome se okuplja porodica, pa se smatra centrom kuće. Energija u njoj mora da se obnavlja, kako bi mogla nesmetano da cirkuliše. Neuredna dnevna soba izaziva nervozu i napetost kod ljudi koji tu žive, pa su moguće česte svađe.

Spavaća soba

Spavaća soba je soba za opuštanje. Nered u njoj stvara hroničan umor, emotivno zasićenje, manjak energije i nesrećan život. Ako je soba pretrpana stvarima, to sprečava uspeh.

Kuhinja

Kuhinja je mesto gde se sprema hrana, pa u njoj članovi porodice obnavljaju snagu. Prljava kuhinja, neoprani sudovi, đubre, utiču loše na životnu energiju i stvaraju nestabilan emotivan život.

Hodnik

Nered u hodniku ometa razmenu energije kroz kuću i negativno utiče na ostvarivanje ciljeva članova porodice. Neuredan hodnik ukazuje i na želju ljudi da se izoluju od svih. Razlog te želje može biti razočaranje ili strah od promene.

Kupatilo

Ako je ovaj deo stana natrpan stvarima i neuredan, ljudi imaju lošu intuiciju, ne mogu da planiraju svoju budućnost jer se uvek nešto ispreči i omete ih u planovima.

Radni sto

Ako je natrpan raznim stvarima, pun prašine, ima pokvaren računar, to ukazuje na nesposobnost osobe da uskladi poslovan i privatni život.

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