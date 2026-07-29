Dok se brojne biljke tokom vrelih letnjih dana bore sa visokim temperaturama i jakim sunčevim zracima, postoje vrste cveća kojima upravo takvi uslovi odgovaraju i tada dolaze do punog izražaja.

Uz odgovarajući izbor biljaka, terasa može ostati ukrašena živopisnim bojama i raskošnim cvetovima čak i tokom najtoplijih dana kada temperature prelaze 40 stepeni.

Pojedine vrste ne samo da uspešno podnose direktno sunce, već im obilje svetlosti pomaže da formiraju još bujnije cvetove. Zbog toga su odličan izbor za balkone, žardinjere i prostore izložene jakim sunčevim zracima tokom većeg dela dana.

Petunija kao idealan izbor za osunčane terase

Petunija je jedna od najpopularnijih letnjih biljaka i pravi ukras za terase obasjane suncem. Njeni bogati cvetovi pojavljuju se u različitim nijansama, od bele i roze do ljubičaste i crvene, a mogu ulepšavati balkon tokom čitave sezone.

Najbolje napreduje na mestima sa puno direktne sunčeve svetlosti i u zemljištu koje omogućava dobru drenažu. Tokom veoma toplih dana zahteva redovno zalivanje, naročito kada raste u saksijama, jer se zemlja u njima znatno brže suši.

Uz pravilnu negu i redovno uklanjanje uvelih cvetova, petunija može neprestano da cveta od proleća pa sve do kraja jeseni, pružajući terasi raskošan izgled tokom cele sezone.

Muškatle podnose i najviše letnje temperature

Pelargonije, poznatije kao muškatle, već dugi niz godina predstavljaju jedan od najčešćih izbora za balkone i terase. Njihova popularnost nije slučajna, jer su izuzetno otporne, jednostavne za održavanje i bez problema podnose visoke letnje temperature.

Postoje različite sorte muškatli, uključujući uspravne i viseće vrste, pa se mogu prilagoditi gotovo svakom prostoru. Najlepše će izgledati na sunčanim mestima sa mnogo svetlosti, a redovno uklanjanje precvetalih cvetova podstiče razvoj novih pupoljaka.

Muškatle mogu cvetati tokom čitavog leta i uneti u prostor toplu, prepoznatljivu atmosferu Mediterana.

Verbena kao savršen izbor za vrele dane

Za one koji traže biljku koja uspeva čak i kada su letnje vrućine najintenzivnije, verbena je odličan izbor. Njeni nežni cvetovi u nijansama roze, ljubičaste, crvene i bele boje stvaraju upečatljiv prekrivač pun živopisnih tonova.

Verbena odlično podnosi visoke temperature i nešto suvlje uslove, zbog čega je čest izbor za viseće korpe, žardinjere i saksije postavljene na sunčanim mestima.

Za razliku od osetljivijih biljaka, verbena može nastaviti da cveta sve do dolaska prvih hladnijih dana.

Kako pomoći cveću da preživi najjače sunce?

Iako biljke koje vole sunce dobro podnose visoke temperature, pravilna nega je i dalje neophodna tokom vrelih perioda. Najvažnije je zalivati ih rano ujutru ili u večernjim satima, kada se voda sporije gubi isparavanjem.

Biljkama koje rastu u saksijama posebno odgovara kvalitetan supstrat koji zadržava dovoljnu količinu vlage, ali istovremeno omogućava da višak vode otiče i štiti koren od truljenja. Uklanjanje suvih listova i uvelih cvetova dodatno doprinosi zdravlju i lepšem izgledu biljke.

Terasa puna boja i tokom najvećih vrućina

Uz petunije, muškatle i verbene, sunčani balkon može ostati živopisan i tokom najtoplijih letnjih dana. Upravo u takvim uslovima mnoge od ovih biljaka pokazuju svoju otpornost i raskoš.

Odabirom cveća koje voli sunce, terasa može postati mala oaza boja i svežine čak i tokom najintenzivnijih letnjih vrućina.

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