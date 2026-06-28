Za ovaj recept birajte zrele, ali čvrste višnje. Nemojte koristiti prezrelo voće jer će se tokom kuvanja raspasti i zamutiti sirup.



Potrebno je:

1 kg očišćenih višanja

1,2 kg šećera

300 ml vode

1 limun isečen na tanke kolutove ili sok od pola limuna

1 kesica vanilin šećera (po želji)

Priprema

Višnje pažljivo operite, odstranite peteljke i izvadite koštice tako da plodovi ostanu što manje oštećeni. U široku šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi dok se šećer potpuno ne istopi. Kada sirup počne da ključa, skidajte penu koja se stvara na površini. U ključali sirup pažljivo dodajte višnje. Nemojte ih mešati varjačom, već s vremena na vreme samo lagano protresite šerpu kako bi se voće ravnomerno rasporedilo. Tako će plodovi ostati celi. Kuvajte oko 25 do 35 minuta, u zavisnosti od količine soka koji su višnje pustile. Pred kraj dodajte kolutove limuna ili limunov sok, a po želji i vanilin šećer. Kada se na površini pojave krupni, spori mehurići, a kap sirupa na hladnom tanjiriću ostane gusta i ne razliva se, slatko je gotovo.

Kako da višnje ostanu cele?

Iskusne domaćice imaju nekoliko trikova koji prave razliku. Višnje ne treba dugo da stoje nakon čišćenja jer će pustiti mnogo soka. Kuvajte ih u širokoj šerpi kako bi tečnost brže isparavala, a sirup ostao bistar. Tokom kuvanja izbegavajte mešanje kašikom, dovoljno je da povremeno protresete posudu. Penu obavezno skidajte jer upravo ona može da zamuti sirup i skrati trajnost slatkog.

Čuvanje

Vruće slatko sipajte u sterilisane, zagrejane tegle. Tegle odmah zatvorite čistim poklopcima, okrenite ih naopako desetak minuta, a zatim vratite u normalan položaj i ostavite da se potpuno ohlade. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mestu. Nakon otvaranja teglu držite u frižideru i koristite čistu, suvu kašičicu pri svakom služenju. Ovako pripremljeno slatko od višanja ima gust, sjajan sirup, intenzivnu aromu i cele plodove koji zadržavaju oblik. Odlično je uz čašu hladne vode, kao dodatak palačinkama, kolačima ili kao mali domaći znak pažnje dragim gostima.

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