Kupovina paradajza na pijaci ponekad može biti mnogo složenija nego što se na prvi pogled čini. Krupni, crveni i naizgled savršeni plodovi lako privuku pažnju kupaca, ali se često postavlja pitanje da li njihov izgled prati i pravi ukus domaćeg paradajza iz bašte. Mnoge zanima da li je paradajz koji kupuju zaista prirodno uzgojen ili je tokom proizvodnje tretiran velikom količinom hemijskih sredstava.

Pri izboru nije dovoljno obratiti pažnju samo na boju i veličinu ploda. Postoji nekoliko znakova koji mogu pomoći da odaberete kvalitetniji paradajz, a jedan od najvažnijih krije se upravo na peteljci.

Savršen izgled ne mora da znači i najbolji ukus

Kupci često biraju paradajz koji izgleda besprekorno, sa ujednačenom veličinom, jarkom bojom i glatkom korom bez ikakvih oštećenja. Međutim, takav izgled ne garantuje da je plod ukusan i kvalitetan. Paradajz koji je prirodno uzgajan često može imati manje nepravilnosti, različite oblike, neujednačenu veličinu ili sitne tragove nastale tokom rasta.

Mnogo je važnije da paradajz bude čvrst, da ima prijatan miris i da bude težak u odnosu na svoju veličinu, jer to često ukazuje na sočnost i kvalitet ploda.

Peteljka može otkriti mnogo više nego što se čini

Većina ljudi na pijaci prvo gleda boju i veličinu paradajza, dok se jedan važan detalj često zanemaruje, a to je peteljka. Upravo ona može pružiti korisne informacije o svežini i načinu na koji je paradajz uzgajan.

Sveža i očuvana peteljka često može biti dobar pokazatelj kvaliteta paradajza. Najčešće je zelene boje, čvrsta i nije potpuno osušena, što može ukazivati na to da je plod nedavno ubrano i da nije dugo bio skladišten.

Sa druge strane, ako je peteljka suva, naborana ili se lako odvaja od ploda, moguće je da je paradajz već duže vreme van biljke i da nije potpuno svež.

Pomirišite deo oko peteljke

Jedan od jednostavnih načina da procenite kvalitet paradajza jeste da obratite pažnju na njegov miris. Zreo i prirodno uzgojen paradajz obično ima izražen miris sveže biljke i zelenila, naročito u delu oko peteljke.

Ukoliko paradajz gotovo da nema miris, moguće je da njegov ukus neće biti dovoljno izražen. Ipak, miris nije jedini kriterijum za procenu kvaliteta, već samo jedan od znakova koji mogu pomoći pri izboru.

Presek pokazuje šta se krije unutra

Kada paradajz donesete kući, njegov kvalitet možete proveriti i nakon presecanja. Dobar paradajz bi trebalo da bude sočan, mirisan i da ima prirodnu strukturu. Unutrašnjost treba da sadrži sočne komore i pravilno raspoređene semenke.

Ako je plod iznutra tvrd, bled i sa malo soka, moguće je da nije sazreo prirodnim putem ili da je duže vreme bio skladišten.