Prva stvar koju treba da pogledate jeste takozvana „poljska fleka“ – žuta mrlja na kori koja nastaje dok plod sazreva na zemlji. Što je ta fleka tamnije žute, pa čak i zlatne boje, veća je verovatnoća da je lubenica potpuno sazrela na njivi i da će biti slatka. Ako je fleka gotovo bela ili jedva primetna, plod je možda ubran prerano.

Važan znak je i težina. Kada uzmete dve lubenice slične veličine, birajte onu koja deluje teže. To obično znači da sadrži više vode i da je sočnija. Mnogi iskusni kupci oslanjaju se i na zvuk. Lagano kucnite po kori. Zrela lubenica daje dubok i pun zvuk, dok tup zvuk može ukazivati na to da je prezrela ili da je izgubila deo svežine.

Obratite pažnju i na koru. Ona treba da bude čvrsta i mat, a ne sjajna. Sjajna kora često je znak da plod još nije dostigao punu zrelost.

Postoji još jedan detalj koji prodavci često proveravaju. Reč je o sitnim braon linijama ili mrežastim šarama na kori. One nastaju tokom oprašivanja, a veruje se da ih ima više na posebno slatkim plodovima.

Dakle, sledeći put kada budete birali lubenicu, ne gledajte samo njenu boju. Dovoljno je nekoliko sekundi da proverite fleku, težinu i zvuk, a šanse da kući odnesete sočnu i slatku kraljicu leta biće mnogo veće.