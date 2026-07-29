Ako imate naslage oko nivoa vode u WC šolji, vrlo je verovatno da je reč o kamencu. Ove tvrdokorne mrlje najčešće se pojavljuju kao žućkasto-braon naslage oko unutrašnjosti šolje.

Kamenac nastaje od minerala koji ostaju nakon isparavanja tvrde vode i vremenom postaje sve tvrđi, zbog čega ga mnogi klasični proizvodi za čišćenje ne mogu ukloniti.

Iako se varikina često koristi za čišćenje toaleta jer uništava bakterije i dezinfikuje površine, ona zapravo ne uklanja kamenac. U nekim slučajevima može čak i da pogorša problem.

Franceska, stručnjakinja za domaćinstvo i autorka profila Thoroughly Modern Grandma, tvrdi da je najlakši način za uklanjanje kamenca prirodno sredstvo - limunska kiselina.

Zašto je limunska kiselina efikasna?

Kamenac je teško ukloniti zato što se sastoji od kalcijum-karbonata, minerala iz tvrde vode koji se čvrsto vezuje za površine.

Limunska kiselina je prirodna supstanca koja se nalazi u citrusima poput limuna, a njena kiselost rastvara kalcijum-karbonat i tako uklanja naslage kamenca.

Franceska kaže:

„Postoji veoma jednostavno rešenje za uklanjanje mineralnih naslaga i kamenca. Samo pratite moju rutinu čišćenja toaleta. Jednom nedeljno očistite WC šolju limunskom kiselinom kako biste uklonili mineralne naslage i sprečili njihovo ponovno stvaranje.“

Prema njenim rečima, limunska kiselina može da rastvori kamenac za samo nekoliko minuta, pa nema potrebe za upornim ribanjem ili korišćenjem agresivnih hemikalija.

Jeftina i lako dostupna

Limunska kiselina je brza, jednostavna za upotrebu i veoma povoljna.

Možete koristiti i limunov sok, ali je koncentracija limunske kiseline u njemu mnogo slabija. Zato je praktičnije kupiti limunsku kiselinu u prahu, koja je znatno jača i efikasnija za uklanjanje kamenca.

Kako ukloniti mrlje iz WC šolje

Postupak je veoma jednostavan:

U WC šolju sipajte bokal tople vode.

Dodajte veću količinu limunske kiseline - oko 500 grama.

Važno je da ne koristite ključalu vodu, jer previsoka temperatura može da izazove pucanje porcelana.

Ostavite limunsku kiselinu da deluje najmanje jedan sat bez puštanja vode. Ako imate mnogo kamenca, najbolje je da je ostavite preko noći.

Kada vreme prođe, lagano pređite WC četkom preko unutrašnjosti šolje. Naslage kamenca bi trebalo da se mrve i otpadaju bez većeg napora.

Na kraju pustite vodu i WC šolja bi trebalo da bude potpuno čista i sjajna.

Stručnjakinja savetuje da toaletu priuštite tretman limunskom kiselinom bar jednom nedeljno, kako biste sprečili ponovno nakupljanje kamenca i tvrdokornih mrlja.