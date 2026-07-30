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Kukuruz se skuva za 15 minuta! Uz ovaj trik zrna će biti meka i sočna

Kukuruz će biti mekan i sočan.

Autor:  Vesna Vukadinović
30.07.2026.20:04
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Kukuruz se skuva za 15 minuta! Uz ovaj trik zrna će biti meka i sočna
Foto: Shutterstock | wandee007
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Leti se često jede kuvani kukuruz, ali je potrebno mnogo vremena da se skuva, što je po vrućini posebno nezgodno. Uz ovaj trik biće brzo gotov.

Koliko dugo će se kuvati kukuruza zavisi od mnogo faktora - da li se radi o svežem, mlečnom kukuruzu, ili je kukuruz stariji i zreo. Treba da imate u vidu i to, da li se kukuruz kuva u običnoj šerpi ili ekspres loncu.

Pravilno kuvanje kukuruza

Da biste skuvali klipove kukuruza, potrebno je da ga očistite od lišća i svile. Poređajte klipove jedan pored drugog u šerpu, prekrijte ih vodom potpuno i odozgo stavite nekoliko listova koje ste odstranili, jer će tako imati lepši ukus.

Mladi kukuruz se kuva brzo za 15 minuta. Stariji kukuruz se kuva 40 minuta u ekspres loncu, a možda i duže, zavisi od starosti. Ako kuvate kukuruz u običnoj šerpi, to će trajati oko dva sata.

Kuvanje kukuruza za 15 minuta

Ali vreme kuvanja možete da skratite uz dodavanje jednog sastojka iz frižidera. Biće vam potrebno samo 15 minuta da omekša, a ukus će biti lepši i zrna mekana i sočna.

Sastojci:

6 klipa kukuruza

200 ml mleka

50 g putera

Priprema:

U šerpu poređajte kukuruz i sipajte vodu. Kada provri, sipajte mleko i stavite puter. Kuvajte oko 15 minuta. Još jedna kulinarska tajna koju vam otkrivamo je da ne stavljate so u kukuruz pre i za vreme kuvanja, zato što će zrna biti tvrda. Soli se neposredno pre serviranja, ako tako volite.

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