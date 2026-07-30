Paradajz je jedna od najčešće korišćenih namirnica u domaćinstvu, ali pre nego što završi u salati, sendviču ili obroku, važno je pravilno ga oprati. Iako mnogi samo kratko puste paradajz pod mlaz vode, postoji nekoliko koraka koji mogu pomoći da se uklone nečistoće, prašina i ostaci koji se mogu naći na njegovoj površini.

Najpre je važno oprati ruke pre rukovanja voćem i povrćem. Zatim paradajz treba staviti pod mlaz hladne vode i pažljivo ga isprati sa svih strana. Tokom pranja najbolje je lagano protrljati koru rukama kako bi se uklonile naslage prljavštine.

Ako je paradajz posebno zaprljan, može se koristiti mekana četkica namenjena za pranje povrća. Nakon pranja, najbolje je obrisati ga čistom kuhinjskom krpom ili papirnim ubrusom, jer se tako uklanja višak vlage i usporava kvarenje.

Mnogi se pitaju da li paradajz treba prati sapunom ili deterdžentom, ali stručnjaci to ne preporučuju. Sredstva za čišćenje nisu namenjena za konzumaciju i mogu ostaviti tragove koji nisu bezbedni za jelo.

Za dodatno čišćenje, paradajz se može potopiti u rastvor vode i sirćeta, a zatim ga je potrebno dobro isprati čistom vodom. Ipak, za svakodnevnu upotrebu dovoljno je temeljno pranje pod mlazom hladne vode uz blago trljanje.

Još jedan savet je da paradajz ne perete odmah nakon kupovine ako planirate da ga čuvate nekoliko dana. Vlaga može ubrzati njegovo propadanje, pa ga je najbolje oprati neposredno pre upotrebe.

Pravilno opran paradajz ne zahteva komplikovane metode. Nekoliko minuta pažnje dovoljno je da bude spreman za bezbednu i ukusnu pripremu.