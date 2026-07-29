Svi se možemo složiti da su komarci najgori, pa nema sumnje da činite sve što je u vašoj moći kako biste ih držali podalje od svog dvorišta. Nigde nema vode koja stagnira, a dvorišni otpad se pažljivo uklanja. Ali, da li ste znali da postoje dvorišne biljke koje stvaraju idealno okruženje za komarce, pružajući im utočište i hranu?
Ako ste u poslednje vreme primetili veliku količinu komaraca u svom dvorištu i pitate se o čemu se radi, upravo ove biljke bi mogle biti krivac.
Koje vrste biljaka komarci najviše vole?
Komarce obično ne privlači sama dvorišna biljka kao takva. Umesto toga, privlače ih uslovi koje to zelenilo stvara.
„Odraslim komarcima su tokom dana potrebna senovita, vlažna i zaštićena mesta za odmor, a gusta vegetacija može pružiti takav zaklon“, objašnjava Bob Gilbert, sertifikovani entomolog za Real Simple.
Uopšteno govoreći, Gilbert kaže da to uključuje guste žbunove, puzavice, bršljan, visoku travu, ukrasne trave, gušće pokrivače tla i zapuštene žive ograde — od kojih svi zadržavaju vlagu i blokiraju protok vazduha.
„Ova okruženja stvaraju svežije i zaštićenije mesto za odmor odraslih komaraca“, kaže Gilbert. Ne morate nužno uklanjati ove biljke, ali je važno da ih redovno orezujete. Gilbert takođe preporučuje da ih držite podalje od terasa, ulaznih vrata, staza i prostora za sedenje.
Bambus
Bambus je omiljen među komarcima iz svih gore navedenih razloga. Ova biljka raste gusto i brzo, pružajući mnogo hlada i, u nekim slučajevima, vlažno okruženje u kom komarci bujaju. Hajdi Grasman, profesionalna baštovanka i edukatorka u oblasti hortikulture, kaže da je ovo idealna mikroklima za komarce, koji „imaju tendenciju da se nastanjuju u vlažnim, senovitim i pretrpanim područjima“.
Drugi problem su šuplje stabljike koje mogu sakupljati vodu. Ako uzgajate bambus, orezujte stabljike tik iznad čvorova kako biste sprečili nakupljanje vode. Takođe, uklanjajte organski otpad koji se može nakupiti na zemlji.
Visoke trave
I druge visoke trave mogu stvoriti lepo malo stanište za komarce. U suštini, ako raste visoko, gusto i zadržava vlagu, to je pravi dar za ove dosadne insekte. Što duže ostane bez šišanja ili deljenja busena, postaje sve privlačnija. Primeri uključuju proso, trstikastu travu, ukrasne trave (fountain grass) i pampas travu.
„Gusti listovi blokiraju vetar, zarobljavaju vlažnost i ostaju hladni čak i tokom najtoplijeg dela dana“, objašnjava Kajl Terner, stručnjak za štetočine. „Odrasli komarci provode dnevne sate odmarajući se u zaštićenoj vegetaciji pre nego što postanu aktivni oko sumraka, a zreli busen trave pruža im upravo takvo okruženje.“
Biljke koje zadržavaju vodu
Stajaća voda je pravo uživanje za komarce, a može se nakupiti na nekim iznenađujućim mestima. Gilbert navodi da bi vlasnici kuća trebalo da obrate posebnu pažnju na saksije sa podmetačima, niža područja gde se sakuplja voda od zalivanja i biljke koje same zadržavaju vodu.
Bromejlije i kane su primeri biljaka koje prirodno zadržavaju vodu. „One obično privlače komarce jer njihovi duboki listovi i stabljike sakupljaju kišnicu, stvarajući privlačno mesto za razmnožavanje ovih štetočina“, objašnjava entomološkinja Ema Grejs Krambli. Takođe imajte na umu da prekomerno zalivanje uopšteno može pogoršati problem sa komarcima.
Gusti žbunovi
Komarci obožavaju da se zadržavaju u gustim žbunovima. Među glavnim krivcima su šimšir, tisa, kalina i tuja, između ostalih. „Ako je grm gusto zbijen, ostaje mokar nakon zalivanja, ima loš protok vazduha ili sakuplja otpalo lišće ispod krošnje, može postati sveže mesto za dnevni odmor kakvo komarci preferiraju“, kaže Grasmanova.
Bršljan
Ljudi posmatraju bršljan isključivo kao dekorativnu biljku, ali iz ugla kontrole štetočina, on stvara skriveni ekosistem. „Gusti bršljan koji raste na ogradama, zidovima ili po zemlji zarobljava vlagu, blokira sunčevu svetlost i stvara sveže džepove u kojima komarci mogu provesti dan zaštićeni od vrućine i predatora“, objašnjava Terner.
Gusti bršljan stvara i sekundarni problem: otežava uočavanje stajaće vode ili problema sa drenažom koji se kriju ispod njegovog lisnatog pokrivača. Ternerova preporuka je agresivno orezivanje pre nego trenutno uklanjanje. Držite bršljan nekoliko centimetara podalje od kuće, redovno ga proređujte kako bi vazduh mogao da cirkuliše i eliminišite sve posude, začepljene odvode ili udubljenja u blizini koja zadržavaju vodu.
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