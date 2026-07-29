Obrišite mrvice i prašinu, nanesite tečnost za staklokeramiku ili mešavinu sode bikarbone i sirćeta, pa prebrišite vlažnom krpom od mikrovlakana. Zagorele ostatke pažljivo uklonite specijalnim strugačem.

Koraci za čišćenje

Sačekajte da se ohl adi: Nikada ne dirajte ni čistite vruću ploču.

Uklonite mrvice: Pokupite krupniju prljavštinu suvom krpom ili ubrusom.

Pokupite krupniju prljavštinu suvom krpom ili ubrusom. Nanesite sredstvo: Koristite blagi deterdžent, sredstvo za staklokeramiku ili pastu od sode bikarbone i vode.

Koristite blagi deterdžent, sredstvo za staklokeramiku ili pastu od sode bikarbone i vode. Ostružite zagoreno: Tvrdokorne mrlje i zagorelu hranu skinite namenskim staklenim strugačem pod blagim uglom.

Tvrdokorne mrlje i zagorelu hranu skinite namenskim staklenim strugačem pod blagim uglom. Isperite i osušite: Prebrišite čistom vlažnom krpom, pa izglancajte suvom krpom da se staklo sjaji.

Šta treba izbegavati

Abrazivne sunđere: Žice i grube strane sunđera grebu staklo.

Agresivne hemikalije: Jaki izbeljivači i čistači za rerne oštećuju površinu.