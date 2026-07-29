Obrišite mrvice i prašinu, nanesite tečnost za staklokeramiku ili mešavinu sode bikarbone i sirćeta, pa prebrišite vlažnom krpom od mikrovlakana. Zagorele ostatke pažljivo uklonite specijalnim strugačem.
Koraci za čišćenje
- Sačekajte da se ohladi: Nikada ne dirajte ni čistite vruću ploču.
- Uklonite mrvice: Pokupite krupniju prljavštinu suvom krpom ili ubrusom.
- Nanesite sredstvo: Koristite blagi deterdžent, sredstvo za staklokeramiku ili pastu od sode bikarbone i vode.
- Ostružite zagoreno: Tvrdokorne mrlje i zagorelu hranu skinite namenskim staklenim strugačem pod blagim uglom.
- Isperite i osušite: Prebrišite čistom vlažnom krpom, pa izglancajte suvom krpom da se staklo sjaji.
Šta treba izbegavati
Abrazivne sunđere: Žice i grube strane sunđera grebu staklo.
Agresivne hemikalije: Jaki izbeljivači i čistači za rerne oštećuju površinu.
Vruću površinu: Nanošenje sredstava na topao rešo stvara mrlje i fleke.
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