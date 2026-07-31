Doktor preporučuje da se ujutru umesto kafe, pije tople vode na prazan želudac.

Doktor Kunal Sud smatra da je ispijanje tople vode ujutru, na prazan stomak najkorisnije što možemo uraditi za organizam. "Postoje tri razloga zbog kojih treba da počnete da pijete toplu vodu na prazan želudac", rekao je on na TikToku, gde ga prati više od dva miliona ljudi. Zatim je naveo da to pomaže varenje, ubrzava metabolizam i poboljšava cirkulaciju krvi.

"Prema nekim istraživanjima, topla voda može pomoći da svarite hranu koju inače teško varite. Takođe, postoje neki dokazi da topla voda pomaže kod zatvora", napomenuo je.

Istraživanje na koje se poziva objavljeno je 2016. godine u časopisu „Gastroenterology Nursing“. Utvrđeno je da voda za piće temperature 37 stepeni ima povoljan učinak na rad creva i da smanjuje nadutost.

"Topla voda može privremeno podstaći metabolizam, što je poželjno kada pokušavate da sagorite kalorije, odnosno da smršate. Na kraju, poboljšaće cirkulaciju i protok krvi", naveo je dr Sud.

Važno je paziti da voda koju pijete nije vruća već da vam prija, kako biste izbegli moguće opekotine.

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