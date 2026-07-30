Ipak, mnogi primete da jastučnice i čaršavi već posle nekoliko pranja postanu grubi, izgube svežinu ili više nemaju onaj prijatan osećaj kao kada su bili novi. Razlog se često krije u načinu pranja i održavanja.

Jedna od najčešćih grešaka jeste preterana upotreba deterdženta i omekšivača. Veća količina ne znači i bolje pranje, tj. naprotiv, ostaci deterdženta mogu se zadržati u vlaknima, dok previše omekšivača smanjuje prozračnost tkanine i vremenom može učiniti da posteljina izgubi svoju prirodnu mekoću.

Stručnjaci preporučuju da se posteljina pere odvojeno od peškira i odeće sa rajsferšlusima ili grubim materijalima, kako bi se izbeglo oštećenje tkanine. Takođe, važno je ne pretrpavati bubanj mašine, jer će se posteljina bolje oprati i isprati ako ima dovoljno prostora da se slobodno okreće.

Povremeno dodavanje male količine alkoholnog sirćeta u odeljak za omekšivač može pomoći da se uklone ostaci deterdženta i neutrališu neprijatni mirisi, a da pritom tkanina ostane mekana. Nakon pranja, posteljinu je najbolje dobro protresti pre sušenja kako bi se vlakna opustila i manje gužvala.

Redovno menjanje jastučnica i posteljine, uz pravilno pranje i sušenje, ne samo da doprinosi prijatnijem snu, već pomaže i da tkanina duže zadrži svoju mekoću, svežinu i kvalitet, bez potrebe za skupim sredstvima za održavanje.